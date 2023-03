Die beste Energie ist die, die man nicht verbraucht

Henstedt-Ulzburg (em) Die Jema LED ist ein hanseatisches, innovatives Unternehmen, welches hochwertige, den DIN-Normen entsprechende LED Leuchtmittel und Lampen herstellt. Das Sortiment besteht aus energiesparenden und nachhaltigen Produkten wie zum Beispiel LED-Birnen, LED-Röhren, LED-Hallenstrahlern aber auch LED-Straßenlampen. In der Fertigung wird sehr viel Wert auf einen TÜV-geprüften Qualitätsstandard gelegt, indem ausschließlich hochwertige Materialien und LED Chips verwendet werden.



LED ist das Leuchtmittel der Zukunft: Hiermit erreichen Verbraucher eine Energieeinsparung von bis zu 85 Prozent. In der heutigen Zeit ein hervorragendes Argument, zumal hiermit nicht nur der eigene Geldbeutel geschont wird, sondern auch die Umwelt. Durch den Gebrauch von LED Produkten kann die CO2 Belastung deutlich reduziert werden, aber auch die Betriebsdauer ist mit bis zu 100.000 Stunden deutlich länger als bei herkömmlichen Produkten. Ein weiterer Aspekt regt zum Nachdenken an: Wenn alle Beleuchtungsanlagen in Deutschland auf LED umgestellt würden, könnte der gesamte Energiebedarf um etwa acht Prozent gesenkt werden. Dies entspricht der Leistung von sechs Atomkraftwerken. Aus diesen Gründen dürfte die Wahl für Jema LEDs nicht schwer fallen, zudem sie splitter-, quecksilber- und gasfrei und somit ungefährlich für die eigene Gesundheit sind. Für den Einsatz im Lebensmittelbereich sind sehr viele Jema Produkte gradezu prädestiniert, da sie HACCP konform sind. Die Jema LED Produkte können Sie im Showroom mit integriertem Shop im Gewerbegebiet von Henstedt- Ulzburg (Abfahrt A7) erleben. Die Firma ist besonders im Gewerbe-Bereich spezialisiert und kennt alle wichtigen DIN-Vorschriften und Verordnungen. Egal ob im Büro, im Lager oder in der Produktion – für jeden Bereich ist das LED Licht individuell einsetzbar; anpassbar in Lichtintensität und Lichtfarbe. „Speziell unsere LED-Röhren mit ausgelagerter Technik sind ein Highlight unseres Sortiments. Sie bieten Ausleuchtungsmöglichkeiten, die es so zur Zeit noch nicht auf dem Markt gibt“, so Geschäftsführer Jens Mahnken.



Foto: Fachmann Marco Spang berät Interessierte gerne über die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten von Jema LEDs.

Veröffentlicht am: 29.04.2013