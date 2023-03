„Die beste Zeit um einen Baum zu pflanzen ist jetzt.“

Elmshorn (em/ls) Die Netzwerk- Wurzeln des BCE (Business Club Elmshorn) entwickelten sich in den vergangenen vier Jahren zu einer bodenständigen Gemeinschaft von Unternehmern aus Elmshorn und darüber hinaus. „Der Mix aus Dienstleistern und dem Handwerk macht’s!“, sind sich die Mitglieder alle einig.



Das eigene Unternehmen voranzubringen und sich gegenseitig zu unterstützen, ist der Grund dafür, dass sich gestandene Unternehmer morgens um sieben Uhr zu einem Frühstück treffen, um sich und ihre Gäste zu bewirten. Es geht um das Generieren neuer Aufträge und den Austausch untereinander. Mit dem Rückblick auf ihr erfolgreiches Jahr 2013 starteten die 14 Mitglieder am 9. Januar (jetzt NEU) in der Mensa der Wirtschaftsakademie, Ramskamp 8 in Elmshorn.





Was passiert im Business Club Elmshorn?

Der Business Club Elmshorn trifft sich regelmäßig, um gemeinsame Projekte zu diskutieren, zu planen und zu realisieren. Den Gästen fällt die Leichtigkeit auf, die zum Umgangston gehört; die Philosophie und Empfehlungen selbstlos zu geben, nehmen sie mit in ihren Alltag. Der Business Club Elmshorn sucht als Mitgliedsanwärter Gewerke, wie zum Beispiel einen Dachdecker, einen Glaser, ein Autohaus und gern mehrere Therapeuten verschiedener Ebenen. Überschneidungen der Branchen gibt es nicht.



Mitglieder lernen von anderen Mitgliedern

Das Lernstudio Barbarossa mit der Geschäftsführerin Karina Lemke gehört zum Beispiel erst seit Kurzem zu der morgendlichen Frühstücksrunde. Karina Lemkes Stil, ihre Professionalität und ihre erfrischende Art mit Menschen umzugehen, gab den Mitgliedern nach kurzer Zeit das Gefühl, sie sei schon ewig dabei. Sprachen lernen während des Berufes? Kindern spielend leicht Unterrichtslücken zu schließen oder die Erwachsenenbildung sind ihre Profession: „Das schaffen wir“, sagt Frau Lemke dann und verschenkt großzügig ihr fröhliches, bei den Mitgliedern beliebtes Lachen.



Neugierig geworden?

Gäste melden sich bitte bei: Sönke Jensen, unser Mitglied von PC Expert Team: 0 41 21 / 47 05 86. Und wenn gesagt wird „Gäste“, meinen die Mitglieder das auch so. Das Frühstück ist selbstverständlich kostenfrei. Der Ruf in den Wald lautet in 2014: „Pflanzen Sie jetzt Ihren Baum für die Erweiterung Ihres Geschäftes.“



Bild: Neukunden füreinander generieren und miteinander stark sein – die Mitglieder des Business Clubs Elmshorn freuen sich über weitere interessierte

Mitstreiter. Auch Gäste sind herzlich willkommen.

Veröffentlicht am: 03.02.2014