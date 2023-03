Die besten Präsente für den Sommer

Henstedt-Ulzburg (mp) Der Sommer ist nicht mehr weit und bevor die Ventilatoren in den Firmen wieder auf Hochtouren laufen, sollten jetzt die Ideen für die Kundenbindung in der heißen Jahreszeit geplant werden.



„Wir haben schon einmal die ersten Sonnenstrahlen gebündelt, die Sommerdrinks auf den Tisch gestellt, die Fototapete ausgerollt und uns so in die passende Stimmung versetzt, um für unsere Kunden die besten Ideen für Akquisepräsente herausgesucht“, erklärt Dirk Beyer-Rogée, Geschäftsführer der D. + D. Display + Druck GmbH. „Mit diesen Präsenten ist der Spaß am Strand und im Garten sowie im Urlaub und im Feierabend garantiert.“ Sehr gut kommt die Hängematte (auf Wunsch mit Logodruck) an. Sie ist perfekt zum Entspannen im eigenen Garten.



Alles dabei für den Strandausflug

Das Strandspielset im Rucksack bietet im Hauptfach viel Platz für persönliche Strandutensilien. Im zweiten Fach befinden sich ein Beachball-Set inklusive Softball, Schach, Backgammon, Wurfscheibe, Wasserball und Wurfhandschuhspiel. Die gepolsterten Tragegurte sorgen für Komfort unterwegs. Der bunte Boomerang ist 24 cm groß. Ein Logoaufdruck ist in der Mitte möglich. Langweilig wird es am Strand mit dem Spiel- Badetuch garantiert nicht. Zum Lieferumfang gehören zudem die Spielsteine im extra Netzbeutel. Firmen- und Produktlogos können über dem Spielfeld aufgedruckt werden. Das Comeback des Jahres feiert der Sonnenschirm. Um der Sonne zu entkommen und der Haut eine Erholung zu gönnen ist der Sonnenschirm mit Verlängerungsstange ideal. Eine Logoanbringung ist auf allen Segmenten möglich. Gute Sicht am Strand hat man mit dem Taschenfernglas, das flach zusammen faltbar ist. Für Abkühlung sorgen die kleinen Taschenventilatoren, nicht nur am Strand und im Büro.



Gut gekühlt – auch unterwegs

Gerade an heißen Tagen ist ein gekühltes Getränk sehr erfrischend. Egal, ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, die kleinen Umhängekühltaschen für eine 0,5 L-Flasche mit Klettverschluss, Trinköffnung und verstellbaren Schultergurt können leicht mitgenommen werden. Wenn es etwas mehr sein darf, bieten sich für kühle Drinks und frische Speisen die größeren Kühltaschen an. Diese sind verschiedenen Formen erhältlich und können komplett nach Kundenwunsch gestaltet werden. Nicht nur beim Sonnenuntergang in den Dünen macht der Picknick-Korb für vier Personen eine gute Figur. Becher, Teller, Gabeln, Messer und eine Tischdecke sind im Inneren mit Gurten befestigt. Er misst 46 cm x 30 cm x 20 cm und hat außen Tragegriffe und einen Drehverschluss. Als ideale Ergänzung zum Picknick- Korb bietet sich diese Decke aus weichem Fleece an. Mit beschichteter, schmutzabweisender Unterseite ist sie für nahe zu alle Untergründe geeignet. Durch die Reißverschlusstasche mit verstellbarenund abnehmbaren Schultergurten kann man sie überall mit hinnehmen. Viel Platz bietet die Bade- und Einkaufstasche aus Nylon. Egal, ob es zum Strand, ins Freibad oder in die Stadt geht, mit dem individuellen Design und Druck ist sie überall ein Blickfang. Auch die Schaufenster zeigen sich für den Sommer bereit: Die neuen Produkte werden thematisch passend präsentiert. So hat die Sommerliteratur es sich schon mal im Strandkorb bequem gemacht und die hippen neuen Sommerbrillen werden vom Känguru vorgestellt.



Sollte das Wetter wider Erwarten doch nicht sonnig werden, können die Geschichten des nassen Sommers auf wasserfestem Papier verewigt werden. „Rite in the Rain“ ist in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichem Innendruck verfügbar – nicht nur für Camper und Wassersportler eine tolle Idee.

Veröffentlicht am: 04.05.2012