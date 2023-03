Die Besucher haben gewählt

Hamburg (fg/kv) Mit überwältigender Mehrheit wählten die Besucher der B2B NORD die kraftfleisch GmbH auf den ersten Platz des B2B NORD Gründerpreises. Sven Boysen übergab dem glücklichen Gewinner einen Scheck über ein Medienpaket des Regenta Verlages in Höhe von 5.000 Euro.



Überzeugen konnte der Geschäftsführer und Gründer Florian Trybuhl mit seiner Idee eines gesunden Snacks aus einer natürlichen Proteinquelle. Er trifft dabei mit seinem Produkt den Nerv der Zeit. Seine Vision ist es, möglichst vielen Kunden in Deutschland das beste Beef Jerky, welches man produzieren kann, zu bieten und dabei keine Kompromisse bei Qualität und Herstellung zu machen – dafür aber zu einem Preis anzubieten, der ein breite Käuferschicht ermöglicht. Bisher hat er das neue Produkt alleine ohne Investor entwickelt und vermarktet und plant Anfang 2018 mit seinem Produkt in über 1.200 POS vertreten zu sein. Er beschreitet dafür einen vollkommen neuen, einzigartigen Vertriebsweg, welcher so für Fleischhersteller in Europa absolut neu ist! „Man darf gespannt sein“, verspricht Florian Trybuhl, „nur so viel – die Welt ist nicht genug.“



Über ein Medienpaket im Wert von 2.500 Euro freute sich das zweitplatzierte Startup cerascreen GmbH. Im Fokus von cerascreen GmbH steht die Human-Diagnostik durch den Einsatz von gewonnenen Kleinstproben z. B. Kapillarblut aus dem Finger, Speichel-, Urinund Atemgasproben. Durch die innovative Technologie ist es möglich, die gleiche Genauigkeit wie bei herkömmlichen Blutanalysen zu erreichen und das durch einen unkomplizierten Selbsttest von zu Hause oder auch unterwegs. Zielgruppe der Tests sind alle, die sich um ihr Wohlbefinden Gedanken machen wie z.B. Mütter für die gesamte Familie, aber auch viele ältere Menschen und ambitionierte Freizeitsportler nutzen die Tests, um ihre Vitalität zu steigern. Neben Apotheken, Heilpraktikern und Krankenkassen sind aber auch alle Unternehmen, die Wert darauf legen, dass es ihren Mitarbeitern gut geht, potenzielle Abnehmer dieser Tests. „Unsere Vision: 2021 Weltmarktführer für ganzheitliche Gesundheit aus einer Hand – einfach und bequem von zu Hause aus“, so Vice President Marketing & Communication Deutschland Kai Riedel.



Mit nur wenigen Stimmen Differenz belegte das Unternehmen HEXAGON Academy GmbH den dritten Platz und gewann damit ein Medien Paket in Höhe von 1.250 Euro. Die Hexagon Academy hat sich auf Weiterbildung und Weiterbildungsberatung für vorwiegend kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert. Ziel ist es im Weiterbildungsmarkt neue Maßstäbe in der Art und Qualität der Ausbildung und Begleitung seiner Kunden zu setzen und damit im Feld der begleiteten Ausbildung eine marktführende Stellung einzunehmen.



Die Wirtschaftsförderungen der Metropolregion Hamburg präsentierten sich erstmals gemeinsam mit dem NORDGATE im Fachforum Gewerbeimmobilien. Hier hatten die Messebesucher alle interessanten Flächen für Gewerbeimmobilien der Metropolregion Hamburg sowie die Immobilienexperten auf einen Blick. Im Fachforum Gewerbeimmobilien, veranstaltet vom NORDGATE, traf sich zudem wieder die norddeutsche Gewerbeimmobilienbranche zum intensiven Austausch. Kritisch beleuchtet wurde im WirtschaftsDialog wie Fachkräfte gefunden und langfristig an die Unternehmen gebunden werden können. Moderator Keno Kramer, Unternehmenssprecher der EGNO mbH leitete die Diskusion mit den Teilnehmern Gabriele David (Berufungsfinder), Stefan Hardtke (DVAG Vermögenberatung) und Steffen Brümmer (emutec GRID SYSTEMS GmbH).



Den Auftaktvortrag der zehnten B2B NORD gestaltete Isabel García. Sie zeigte den Ausstellern und Besuchern wie man ruhiger, überzeugender, charismatischer, eloquenter oder emotionaler auftreten kann. Im Seminarbereich von KernImpuls konnten die Teilnehmer dann durch die klassische Konditionierung die verkopfte Theorie schnell in der Praxis umsetzen und außerdem noch mehr Verständnis für die eigenen Kommunikationsfallen und auch für die ungeliebten Kommunikationsstile anderer entwickeln.



Top Speaker der German Speakers Association e.V. gehörten zu den weitere Höhepunkten des Tages. So erzählte z. B. Stefan Dederichs mit vielen Impulsen und Erfahrungen aus dem Leben, wie er es selber aus der Depression heraus zu einem lebensfrohen, ausgewogenen, selbstbewussten Verkäufer geschafft hat. Mira Christine Mühlenhof zeigte auf wie sich Führung verändern muss, um den Entwicklungen des 21. Jahrhunderts standzuhalten und gab somit Antworten auf drängende Führungsfragen unserer Zeit.



In über 50 Fachvorträgen in den Fachforen zu den Themenfeldern Marketing, IT, Finanzen und Personal nutzten die Aussteller wieder intensiv die Möglichkeit ihre Kernkompetenzen noch einmal explizit herauszustellen. Hier informierten sich die Besucher der B2B NORD unter anderem über Themen wie Multichannel- Vertrieb mit Hilfe eines ERP-Systems, Personalentwicklung 4.0 – Lernen im „Digitalen Zeitalter“ oder auch Betriebliches Gesundheitsmanagement im Zeitalter der Digitalisierung.



Im Fachforum Logistik lud die SVG Hamburg eG die Logistiker wieder zum Branchentreff. Im Fokus des WirtschftsDialoges Logistik stand dieses Mal die Digitalisierung in der Logistik und die Frage, ob dabei das Personal auf der Strecke bleibt.



Mit einer entspannten Atmosphäre, in der kreative und intensive Gespräche geführt wurden überzeugte die zehnte B2B NORD wieder sowohl größere Unternehmen, den Mittelstand als auch die jungen Gründer. Viele nutzen die einmalige Chance, gewinnbringende Kontakte auch branchenübergreifend zu knüpfen, Ideen auszutauschen oder Projekte zu diskutieren .



Die Vorbereitungen für die B2B NORD Messen 2018 laufen bereits auf Hochtouren. Das Messeteam freute sich bereits auf der Messe über die zahlreichen Anmeldungen für 2018. Die Besucher erwartet wieder viele Highlights.

Veröffentlicht am: 11.12.2017