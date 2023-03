Die bunte Welt des Druckens entdecken

Norderstedt (em/mp) Wenn es um die bunte Welt des Druckens geht, ist man beim Print Media Service an der richtigen Stelle. Egal, ob Druckvorstufe, Offset-, Digital- oder Siebdruck, das Team kennt sich bestens aus. Natürlich übernimmt es auch die Weiterverarbeitung.



„Angefangen mit der Gestaltung und dem Satz von Drucksachen über den Scan, der Bildretusche und der endgültigen Reinzeichnung liegt die komplette Arbeit bei uns in einer Hand“, erklärt Inhaber Gerhard Sauerer. „Nach der Druckfreigabe belichten wir die Daten aus und geben die Platten an die Druckabteilung weiter.“ So bleibt der gesamte Produktionsablauf für den Kunden überschaubar und dieser spart neben Geld auch viel Zeit. Natürlich übernimmt das Team vom Print Media Service auch nur Teilschritte.



Den Anforderungen gerecht werden

„Ob es die Visitenkarte für Ihr Unternehmen oder der Hochglanz- Prospekt ist, ob Sie Ihre Veranstaltung mit Großplakaten oder mit Flyern bewerben möchten – wir haben die richtige Lösung für Ihre Anforderungen“, so Sauerer weiter. „Während sich kleinere Druckauflagen im traditionellen Druckverfahren bisher nicht gerechnet haben, bieten wir Ihnen mit unseren Digitaldruckmaschinen eine Alternative. Preiswert und schnell können wir so von Ihren Daten kleine Auflagen realisieren.“ Fertig gedruckt bedeutet noch lange nicht, dass die Drucksachen auch fertig zur Auslieferung sind. Neben dem Schneiden, Falzen und Heften gehören ebenso das Stanzen, Ösen, Leimen oder Ringbinden zu dem Angebot der Weiterverarbeitung vom Print Media Service. Eine Lackierung in matt oder glänzend, gibt den Drucksachen nach Wunsch das besondere Aussehen und zusätzlichen Schutz. Der Print Media Service bietet aber noch mehr. Gerhard Sauerer: „Dank ausreichender Kapazitäten können wir Ihre Drucksachen nach Fertigstellung auf Wunsch auch auf unser Lager nehmen. Abgezählt in handlichen Kartons verpackt oder auf Paletten abgelegt und verschweißt. Je nach Größenordnung und Ihren speziellen Vorgaben stehen Ihre Drucksachen für Sie jederzeit abrufbereit bei uns parat.“

Veröffentlicht am: 01.12.2011