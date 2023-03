Die eigenen Stärken finden

Norderstedt (em/lh) Lernen Sie ein außergewöhnliches Netzwerk kennen und profitieren Sie vom Verständnis und Know-how unserer Mitglieder! Jeden Dienstag von 8.15 bis 9.30 Uhr treffen sich Unternehmer und Selbstständige im Schweinske, Langenhorner Chaussee 660, Nähe S-Bahn Ochsenzoll. In diesen wöchentlichen Runden erfolgt ein Austausch zu ihren aktuellen Projekten und unternehmensrelevanten Themen. Jutta Orzegoswki moderiert diese M-POINT Netzwerkgruppe „Cappucchino“.



„Ich liebe Erfolg. Er fühlt sich leicht an“, so Jutta Orzegowski. „Jeder Mensch entscheidet individuell und selbstverantwortlich, wie er erfolgreich sein will. In unserem Netzwerk teilen wir unsere reichen Erfahrungen und Erlebnisse aus unseren jeweiligen Branchen und schenken uns Impulse, Anregungen und Ideen – vertrauensvoll, sicher und herzlich.“ Das Potential der Netzwerker liegt vor allem darin, über Herausforderungen und schwierige Momente im unternehmerischen Alltag zu reflektieren und bei Fragen kompetent und zeitnah Unterstützer und Helfer ausfindig zu machen. Dass jeder Mensch um seine höchst persönlichen Antworten und Lösungen in seinem Unternehmen weiß, davon ist Jutta Orzegowski überzeugt. Aus ihrer Arbeit als Therapeutin und Pädagogin bringt sie Frage- und Moderationstechniken mit, um gemeinsam die inneren Bilder zu ordnen. Darüber hinaus lädt Sie auch gerne zu einem ihrer Box-Coaching Workshops ein. Hier bekommt man eine Komplementärberatung zwischen den Bewegungselementen aus dem Boxsport und der systemisch orientierten Reflektion und Übertragung in unseren Alltag. In leichten Übungen aus dem Boxtraining zeigen wir uns authentisch und nah. Ohne kopflastige Überzeugungen nehmen wir wahr, wie wir uns beruflich und privat durch das Leben bewegen. Wir lernen unseren Kämpfer und Krieger in uns schätzen und erkennen uns im tiefsten Wesen. Ein wahres Knock Out für unsere Hemmnisse. Weitere Informationen zu M-POINT bei Jutta Orzegowski unter 040 / 65 86 96 70.



Foto: „Erfolg fühlt sich leicht an.“ Jutta Orzegowski kennt ihre Stärken.

Veröffentlicht am: 20.03.2013