Die Erdbeertorten waren nicht genug

Tornesch (ml) Sein Hobby zum Beruf machen – wer wünscht sich das nicht. Carolin Brüggemann hat diesen mutigen Schritt gewagt und nicht eine Minute bereut, wie sie im Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin nachhaltig betont.



Frau Brüggemann, wann und warum haben Sie sich selbstständig gemacht?

Ich habe vor vielen Jahren ja einmal Konditorin gelernt, dazwischen aber ganz viele andere Sachen gemacht und nur privat auch weiterhin leckere Kuchen gebacken. Da kam dann auf einmal der Wunsch nach Selbstständigkeit. Ich wollte natürlich nicht nur Erdbeertorten machen und so belegte ich eine Reihe von Kursen, insbesondere Modellierkurse, und gründete dann 2007 mein eigenes Unternehmen „Carolin’s Leckereien“.



Was zeichnet Ihr Unternehmen ganz besonders aus?

Ich fertige eben ganz individuelle Torten mit handgefertigten Figuren und Blüten. Unteranderem biete ich essbare Fotodrucke an. Der Aufbau oder die Form meiner Torten unterscheidet sich ebenfalls von der klassischen Variante ganz erheblich. Letztlich geben das aber auch meine Kunden vor und ich darf wohl mit Stolz sagen, dass eigentlich nichts im Tortenbereich unmöglich ist – insbesondere seitdem ich auch meine Airbrush- Technik anwende.



Wer kommt zu Ihnen?

Das ist ganz unterschiedlich. Natürlich zum einen die Hochzeitspaare, die etwas Ausgefallenes wünschen, aber auch Firmen oder Jubilare, die etwas Besonderes präsentieren möchten, wie beispielsweise meine essbaren Visitenkarten. Aber, wie gesagt, ich gehe da auf meine Kunden ganz individuell ein und freue mich oft über deren Kreativität, die mich ja auch positiv fordert.



Sie haben den Schritt in die Selbstständigkeit also noch nicht bereut?

In keiner einzigen Sekunde. Ich werde ganz großartig von meiner Familie unterstützt und ich freue mich jeden Tag aufs Neue auf meine Arbeit und empfinde es als großes Glück, dies hier tun zu dürfen. Zumal ich jetzt auch noch Modellierkurse für Kinder und Erwachsene gebe, was mir unerhört viel Spaß macht.



Sie sind also wunschlos glücklich?

Nicht ganz, ich möchte gerne Fallschirmspringen lernen

Veröffentlicht am: 03.07.2012