Die Erfolgsstory, die aus einer Bürgeridee entstand!

Kaltenkirchen (jhw/sh) Die HolstenTherme in ihrer heutigen Form entsprang dem Wunsch der Kaltenkirchener Bürger nach einer Schwimmhalle. 1975 gründeten sie den Verein „Stiftung Schwimmzentrum und Umgebung e.V.“ mit dem Ziel, endlich eine Schwimmeinrichtung in Kaltenkirchen zu schaffen.



Mit einer bundesweiten Zeitungsanzeige begann 1985, von vielen belächelt, die Investorensuche. Die Deyle Unternehmensgruppe stieg ein und errichtete für die Stadt Kaltenkirchen den ersten Bauabschnitt für umgerechnet 14 Millionen Euro. Nach der Eröffnung am 3. Mai 1991 entwickelte sich die HolstenTherme kontinuierlich weiter. Aus der Idee einer Schwimmhalle ist mittlerweile eine der erfolgreichsten Freizeitanlagen vor den Toren Hamburgs entstanden.



Mehr als 500.000 Besucher verzeichnet die Erlebniswelt pro Jahr. Damit das so bleibt, wird weiter investiert. Die HolstenTherme setzt in der Zukunft auf noch mehr Komfort für die Besucher. Die Eingangshalle und die Garderobenbereiche werden bei laufendem Betrieb umgebaut und erfahren eine deutliche Vergrößerung. „Unsere Gäste wissen es zu schätzen, dass wir ständig in den Ausbau der Anlage investieren“, so Geschäftsführer Stefan Hinkeldey. „So erweitern wir die Saunawelt um ein orientalisches Dampfbad.



Hier wird ein separater Anwendungsbereich mit einer Weiterentwicklung des derzeitigen Karibik-Peeling im Dampfbad in der zweiten Etage auf den bestehenden Ruheraum aufgestockt. Wir achten dabei sehr darauf, alle Umbauten und Erweiterungen mit sehr viel Liebe zum Detail auszuführen.“

Veröffentlicht am: 04.07.2016