Die Experten für „Ihr Wasser“

Norderstedt (sw/em) Der sorgsame Umgang mit Wasser ist für Unternehmen von zunehmend hoher Bedeutung. Wasser ist ein wichtiger betreibswirtschaftlicher Faktor und verlangt nach einer umweltverträglichen, ressourcenschonenden Handhabung.



Die Experten von TRITON WATER stehen ihren Kunden mit umfassender Technologiekompetenz und langjähriger Erfahrung zur Seite. „Kundenservice beudeutet für uns, Sie auch im Produktionsprozess kompetent zu begleiten und bei allen Fragen zur Verfügung zu stehen“, so Chief Executive Officer (CEO) Helge Schaare. „Nach der Analytik im Unternehmen designen und bauen wir kundenspezifische Anlagen, betreiben diese auch gerne und liefern sogar die Wartung und einen Ersatzteilservice. Dies gilt auch für Anlagen, die nicht von TRITON WATER gefertigt wurden.“



Das optimale Wasser-Management ist in jedem Unternehmen individuell. TRITON WATER hat sogar eine Chemie-Produktion mit rund 155 eigenen Chemie- Rezepturen. Prozesswasser kann somit auf vielfältige Art lösungsbezogen behandelt werden. „Mit unseren Produkten können Sie z. B. Frischwasser sparen und die Abwassermengen reduzieren. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne“, so Helge Schaare abschließend.

Veröffentlicht am: 23.05.2012