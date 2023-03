Die Experten für Zeitarbeit & Personalvermittlung

Kaltenkirchen (em/mp) Seit nunmehr über fünf Jahren ist die s&w personalmanagement GmbH in Kaltenkirchen ein seriöser und gefragter Partner im Bereich Zeitarbeit und Personalvermittlung.



Binnen kurzer Zeit hat sich das Unternehmen in der Region von Kaltenkirchen über Bad Segeberg bis Neumünster und Hamburg einen exzellenten Ruf erarbeitet. Mit Mitarbeitern aus der Region für die Region unterstützt s&w personalmanagement einerseits die lokale Wirtschaft und ermöglicht andererseits Mitarbeiter wohnortsnahe Beschäftigungen auch in infrastrukturschwächeren Gebieten.



Mit ihrer Geschäftsphilosophie versteht sich s&w nicht ausschließlich als Zeitarbeitsunternehmen, sondern legt besondere Schwerpunkte auf die Personalvermittlung. „Wir legen großen Wert darauf unsere Mitarbeiter Ihren Qualifikationen und Stärken entsprechend einzusetzen und in Betrieben zu positionieren, bei denen die Übernahme klar im Vordergrund steht“, betont Geschäftsführer Oliver Wulf. Momentan sind etwa 180 Mitarbeiter durchschnittlich bei s&w beschäftigt - sowohl im technischen, wie auch im gewerblichen und kaufmännischen Bereich. Betriebe aus den unterschiedlichsten Geschäftsfeldern bieten den Mitarbeitern abwechslungsreiche Tätigkeitsbereiche. „Zufriedene Mitarbeiter gepaart mit zufriedenen Kunden sind unser höchstes Gut und unserer kontinuierliches Ziel“, so Wulf weiter. Daher bietet das siebenköpfige Team von s&w personalmanagement jederzeit eine persönliche Ansprache, flexible und sorgfältige Betreuung für Mitarbeiter und Kunden.



„Unsere Philosophie ist es, zwischen den Unternehmen, unseren Mitarbeitern und uns ein partnerschaftliches Vertrauensverhältnis zu entwickeln - als Voraussetzung für Erfolg und Freude an der Zusammenarbeit“, erklärt Geschäftsführer Nils Schulze. „Ein erfolgreiches Konzept: Bisher konnte ein Großteil der Mitarbeiter in eine Festanstellung vermittelt werden. Eine Quote, die deutlich über dem Durchschnitt liegt.“ „Des Weiteren entwickeln wir in Zusammenarbeit mit unseren Kunden individuelle Konzepte mit der entsprechenden Flexibilität und nach höchster Qualität. Des Weiteren übernehmen wir auch Werkund Dienstverträge sowie das Lieferantenmanagement und werden auf Wunsch beratend tätig“, so die Geschäftsführer weiter.



Für Interessierte und Bewerber finden regelmäßig Veranstaltungen sowohl in den Räumen von s&w wie auch in den örtlichen Agenturen für Arbeit statt. „Dort informieren wir gerne über offene Stellen oder auch über andere Themen rund um die Zeitarbeit und Vermittlung. Auch bieten wir Hilfestellung bei Bewerbungen und beraten gerne bei der Optimierung von Bewerbungsunterlagen.“

Veröffentlicht am: 21.06.2011