Die externe Personalabteilung für Unternehmen

Kaltenkirchen (em/mp) Seit fast drei Jahren gibt es die Interstaff GmbH HR Management in Kaltenkirchen nun. Als Mitglied der weltweit tätigen Interturbine Unternehmensgruppe sollte die Interstaff GmbH zunächst „nur“ das schnelle Wachstum von Interturbine weltweit sicherstellen.



Es wurde schnell deutlich, dass die Nachfrage nach flexiblem Personalmanagement stetig wächst und Interstaff auch anderen Firmen helfen kann. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen niemand weiß, wo die Entwicklung hingeht, gewinnt ein flexibles Personalmanagement eine immer größer werdende Bedeutung. „Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass sich die Unternehmen auch bei steigender Auftragslage mit Neueinstellungen schwer tun“, so Andreas Wätzig (Foto rechts), Personalreferent der Interstaff GmbH. „Die Interstaff GmbH besitzt die Kompetenz, genau hier zu helfen. Wir übernehmen das Arbeitgeberrisiko, weil Personalwirtschaft unser Geschäft ist.“



Die Interstaff GmbH agiert bei Bedarf als externe Personalabteilung und übernimmt das gesamte Personalmanagement für mittelständische Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst selbstverständlich die Rekrutierung von Fachund Führungskräften, aber auch die gesamte Personaladministration, angefangen bei der Einstellung bis zum Ausscheiden aus der Firma, inkl. der Vertragsgestaltung, Lohnund Gehaltsbuchhaltung, Kündigungen, Schreiben von Zeugnissen und vieles mehr. Und all dies erfolgt entsprechend dem gültigen gesetzlichen Regelwerk. Die Unterstützung von Geschäftsführung und Führungskräften in personellen Angelegenheiten, Personalbetreuung, die Lösung individueller Personalprobleme, -entwicklung, -planung und -controlling sowie die Konzeption von Personalsteuerungsinstrumenten und vieles mehr werden von Interstaff übernommen.



Outsourcing, Vendor- Management, Personaldelegationen im Ausland, sowie Outplacementberatung runden das Leistungsspektrum ab. Bei der Vermittlung ins Ausland wird Interstaff GmbH den Mitarbeiter (m/w) auch bei den ersten Schritten im neuen Umfeld begleiten. Die Wohnungssuche gehört ebenso dazu wie landeskundliches und interkulturelles Training. Der Mitarbeiter (m/w) wird bestmöglich auf den Aufenthalt im Ausland vorbereitet. Auch übernimmt die Interstaff GmbH das Rekrutieren von Mitarbeitern im Ausland, z. B. Vertriebsmitarbeiter, für ihre Kunden. Durch die Zugehörigkeit zur weltweit agierenden Interturbine Unternehmensgruppe ist Interstaff hervorragend vernetzt und hat Zugang zum globalen Personalmarkt.



Die Interstaff GmbH legt viel Wert auf persönlichen Kontakt und die Nähe zu den Kunden und Mitarbeitern. Geschäftsführer Jochen Müller- Schwarzer (Foto links): „Wir bieten unseren Partnern und Kunden eine breite Branchenkompetenz sowohl im kaufmännischen als auch im gewerblich-technischen Bereich. Unser Ziel ist es, dass unsere Auftraggeber sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Sie sagen uns, was Sie benötigen - Wir kümmern uns um den Rest!“

Veröffentlicht am: 22.06.2011