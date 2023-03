Die Fachagentur für Direktverteilung & mehr

Norderstedt (nl) Mit einer professionellen Prospektverteilung kann man flächendeckend potentielle Kunden erreichen und die besten Zielgruppen animieren. Mit verschiedenen Verteilungsmedien wie Flyern, Katalogen oder Broschüren wird direkt ein hohes Kundenpotential geschaffen. Und für dieses Vorhaben ist „td teamdirekt vertriebs gmbh“ aus Norderstedt der optimale Ansprechpartner.



Die Fachagentur bietet im Bereich der Direktverteilung ein umfangreiches Leistungsspektrum. Mit einer Kombination aus einem großflächigen Verteilungsgebiet in Deutschland und den Nachbarländern sowie dem Rundumservice aus Planung, Durchführung und Kontrolle zu marktgerechten Preisen, garantiert das motivierte Team eine hohe Verteilungsqualität. Hierbei teilt sich die Verteilung in die traditionelle Direktverteilung und in die vielseitige Prospektwerbung auf. Beide Wege der Werbung eignen sich ideal, um Kunden über Dienstleistungen und Produkte zu informieren. Durch verschiedene Verteilkooperationen mit 200 Direktverteilungsunternehmen kann für jeden Kunden die richtige Kombination in den unterschiedlichen Medien gefunden werden. Aus der klassischen Agentur für Direktverteilung „td teamdirekt vertriebs gmbh“ ist mit langjähriger Erfahrung ein Ansprechpartner entstanden, der im Bereich der Verteilung auf verschiedene individuelle Medien und Werbemaßnahmen zurückgreifen kann.



Ein Bereich ist so z. B. der Promotion-Service. Im Verkauf kann mit Einsatz von Promotern, Hostessen oder Verkaufs- und Fachberatern bei der Verteilung von Flyern und der Verbreitung von Produkten ein direkter und persönlicher Bezug zum Kunden aufgebaut werden. Ergänzt wird diese Leistung durch das umfangreiche Werbemittellager. Mit über 2.000 Palettenstellplätzen können die unterschiedlichsten Werbemittel aufbewahrt werden. Auch hier zeigt sich das breite Leistungsspektrum des Unternehmen. Das Werbemittellager kann als vorrübergehende Lösung oder als langfristige Option der Lagerlogistik genutzt werden. Von der Einlagerung über die Konfektionierung bis hin zum Versand von Werbemitteln ist alles möglich. So wird bestückt, verpackt, tektiert, eingelegt, zusammengestellt, kurvertiert und frankiert in Form von Mailings. Damit für die Kunden bei diesen Vorgängen die höchste Qualität, die niedrigsten Kosten und ein geringer Zeitaufwand vorliegt, wird auf eine enge Zusammenarbeit zwischen Kurieren, Paketdiensten und Speditionen gesetzt. Seit April 2010 leitet Timo Schneider die branchenorientierte Hausverteilung tdpost-select.



Eine exakt definierte Zielgruppe soll erreicht werden. Um diese zu erreichen, wird durch eine genaue Analyse verschiedener Kriterien, wie z. B. Altersklasse, Einkommen und Bildungsstand, die Empfänger festgelegt. So können Streuverluste stark minimiert und vermieden werden. Natürlich steht auch hier der Rundum-Service an erster Stelle, denn persönliche Betreuung und Beratung gehören zum Selbstverständnis von „td teamdirekt vertriebs gmbh“.

Veröffentlicht am: 11.05.2011