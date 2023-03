Die faszinierende Welt der Metalle entdecken

Walzenhausen (em/ls) Die SMH, Schweizerische Metallhandels AG, beschäftigt sich mit dem Handel und Vertrieb von Sondermetallen, die aufgrund ihrer Herkunft strategische Bedeutung haben. Ihr Schwerpunkt liegt darin, jedem Menschen den Zugang zu metallischen Rohstoffen zu ermöglichen.



SMH hat gemeinsam mit einem der größten Metallhändler Europas eine sinnvolle Auswahl an weltweit seltenen und dringend benötigten strategischen Metallen getroffen, die sie in ihrem Sortiment anbieten. Durch die Einlagerung der Metalle in einem Schweizer Hochsicherheits- Zolllager können die Artikel umsatzsteuerfrei erworben werden. Im Gegensatz zu Zertifikaten oder Papierversprechen werden die Kunden von SMH Eigentümer der physisch eingelagerten Metalle.



Ein hochmodernes Alarmsystem mit direkter Polizeianbindung wie auch eine Bewegungs- und Erschütterungsmeldeeinheit dienen als Diebstahlsicherung des Lagers. Für Interessierte ist, nach Absprache mit dem Schweizer Zoll, auch eine Besichtigung der 400 Tonnen ausgewählter Metalle möglich. Aus erster Hand wird so ersichtlich, welche außergewöhnlichen Chancen sich für die Kunden mit diesem Investment bieten. So kann langfristig von den Entwicklungen der Rohstoffmärkte profitiert werden. Außerdem kann den negativen inflationären Auswirkungen der globalen Finanzkrise auf den eigenen Geldwerte entgegengewirkt werden.

Veröffentlicht am: 20.12.2013