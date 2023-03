Die ganz besonderen Events

Hamburg (lr/ls) 20 Jahre Erfahrung machen jede Veranstaltung perfekt! Das S.O.F.A. Team bereitet nicht nur den Kleinen jede Menge Spaß, sondern hat auch für die Großen ordentlich was zu bieten.



Egal ob Tagungen oder die Party am Abend, dieser Veranstaltungsservice hat für jedes Event die richtigen Highlights. Von Spielprogrammen über Quizshows bis hin zu Animationen, hier werden Denkund Lachmuskeln gleichermaßen angesprochen. Aber auch für körperlich Aktive gibt es genügend Unterhaltungsmöglichkeiten. „Wir haben neben den beliebten Kicker- Tischen auch außergewöhnliche Unterhaltungsmöglichkeiten wie Eisstock- oder Bogenschießen. Wer sich lieber in einem Team vergnügt, sollte unbedingt unser Eishockey ausprobieren, bei dem drei Spieler gegen drei Gegenspieler ihr Glück versuchen. Selbstverständlich stellen wir Ihnen auch immer geschultes Personal zur Seite, dass für Ihre Sicherheit sorgt und die Teilnehmer motiviert“, erzählt Christina Moldt, die selbst schon unzählige Veranstaltungen begleitet hat. Die S.O.F.A. GmbH hat in den vergangen Jahren nicht nur massenhaft Erfahrungen im Veranstaltungsbereich gesammelt, sondern auch immer mehr Tools zu ihrem Repertoire hinzugefügt.



Mottopartys aber richtig

Zu einer vernünftigen Mottoparty gehören nicht nur eventuelle Verkleidungen oder die passende Musik sondern auch das Drumherum sollte stimmen. „Wer hat schon alle nötigen Details und Accessoires zur Hand, wenn man eine solche Party plant? Wir helfen Ihnen da gerne weiter“, so Christina Moldt. Auf der Internetseite der S.O.F.A. GmbH finden Interessierte alles Wissenswerte über die Angebote sowie ein Kontaktformular.

Veröffentlicht am: 23.07.2013