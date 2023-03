Die ganze Familie arbeitet mit

Uetersen (ls) Das Floristikfachgeschäft ist seit über 50 Jahren in den treuen Händen der Familie Sudeck. Im Vordergrund des Familienbetriebes steht eine professionelle Beratung und ein hoher Qualitätsanspruch. Das Wirtschaftsmagazin traf sich mit Stefanie Annuseit, der Geschäftsführerin, zu einem Gespräch.



Seit wann besteht Ihr Unternehmen und wie kam es zu Ihrer Geschäftsübernahme?

Vor 54 Jahren wurde die Gärtnerei von der Familie Sudeck gegründet, zu der kurze Zeit später das Blumengeschäft kam. Ich selbst arbeitete seit sieben Jahre in diesem Geschäft und sammelte dadurch viele Erfahrungen, sodass ich den Entschluss faste, das Geschäft zu führen. Mein Ziel war es immer selbstständig zu sein und das habe ich jetzt erreicht.



Beschäftigt Ihr Unternehmen Mitarbeiter oder vielleicht Auszubildende?

Auszubildende haben wir nicht aber dafür drei fleißige Mitarbeiter, die mir tatkräftig unter die Arme greifen und die Kunden individuell beraten. Das ganze Team geht mit Begeisterung an die Arbeit.



Welche Primärbereiche werden bei Ihnen vertrieben?

Wir machen alles, was man von Floristen erwarten würde. Wir kümmern uns darum, dass jeder Strauß nach den Wünschen unserer Kunden gestaltet wird und das wir zu jedem Ambiente die passende Dekoration finden. Wir arbeiten mit viel Liebe zum Detail.



Durch welche Besonderheiten zeichnet sich Ihr Unternehmen aus?

Die Besonderheiten, die wir anbieten sind: Hochzeits- und Trauerfloristik sowie die richtige Raum- und Tischdekoration bei besonderen Anlässen. Jedes Gesteck sieht anders aus, da wir hier individuell, ausgefallen und mit viel Spaß arbeiten. Das ist aber nicht alles! Wir bieten auch ein „Rund-um- Sorglos-Firmenpaket“ an, indem wir die Unternehmen mit neuen Sträußen beliefern und die alten, sofern es gewünscht wird, wieder mitnehmen. Daraus ergeben sich dann wieder viele neue Aufträge, wie Eventdekorationen oder Ähnliches. Zu unserem Alleinstellungsservice gehört, dass wir das einzige Blumenhaus mit Fleurop-Service sind. Zudem worden wir gerade mit dem „Fleurop-Stern“ ausgezeichnet, und zwar mit der höchsten Prämierung, mit 5 Sternen. Was uns natürlich sehr erfreut.



Frau Annuseit, sind Sie denn mit Ihrer aktuellen Situation zufrieden?

Der Schritt in die Selbstständigkeit war das Richtige für mich und ich fühle mich in der Rolle als Geschäftsführerin sehr wohl. Mit der aktuellen Situation in unserem Blumengeschäft bin ich auch sehr zufrieden. Es läuft alles so, wie ich es mir vorstelle.



Wie sehen Sie der Zukunft, Ihres Floristikfachgeschäfts, entgegen?

Der sehe ich absolut positiv entgegen, denn die Menschen werden Blumen immer mögen und wir sorgen mit unserer Arbeit dafür, dass es auch so bleibt.



Wie machen Sie auf sich aufmerksam?

Wir haben ein neues Logo, neue Außenwerbung, sowie neue Flyer die unser neues Design konsequent präsentieren. Die Weiterempfehlung unserer Kunden trägt dazu bei, dass wir neue Kunden gewinnen. Denn das zeigt, dass wir unsere Arbeit sehr genau und ordentlich ausführen.



Sind Sie mit Ihrem Standort zufrieden?

Ja, das bin ich sehr, auch weil im nächsten Jahr, gegenüber von unserem Blumengeschäft, eine Aldifiliale eröffnet. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn beim Einkaufen festgestellt wird, dass man noch einen kleinen Blumenstrauß braucht. Schnell sind sie bei uns im Geschäft und werden von mir oder meinen Mitarbeitern ausführlich beraten.



Wie beurteilen Sie die Arbeit der Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe e.V. (IHG) Uetersen?

Sie machen einen sehr guten Job. Die Veranstaltungen und Aktivitäten, die sie, für die Stadt Uetersen, organisieren, sind sehr gut und sorgen für neuen Schwung in unserer Stadt.



Haben Sie noch einen besonderen Wunsch Frau Annuseit, den Sie uns gerne mitteilen würden?

Mein Wunsch ist ziemlich ungewöhnlich aber sorgt für Nervenkitzel, ich würde sehr gerne einmal die Nähe von Haien spüren und mit ihnen tauchen. Ich hoffe, dass dieser bald in Erfüllung gehen wird.

Veröffentlicht am: 10.01.2013