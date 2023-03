Die HAKO bekommt weitere Partner aus der Region

Elmshorn (em/lm) Die Organisation und Ausgestaltung der Hanseraumkonferenz 2017 verläuft nach Plan und die HAKO freut sich über weitere Partner, die sie unterstützen werden.



Mit dem Elmshorner Unternehmen KÜHL GmbH Kranverleih und Industriemontagen sowie der Hamburger Manufaktur Becking Kaffee freut sich die HAKO über regionale Unternehmen, die mit ihnen die Hanseraumkonferenz abhalten werden und den Ansatz des regionalen und standortbezogenen Marketings unterstreichen. Auch für diese Partnerschaften ist es gelungen, im Dialog mit den Unternehmen adäquate Möglichkeiten individueller Präsentationen der Dienstleistungen beziehungsweise eigener Produkte zu schaffen. So wird die Kaffeemanufaktur Becking aus Hamburg auch die entsprechende Versorgung des Konferenzzentrums in Elmshorn abbilden.



Seit 1928 heißt es: „Becking Kaffee – Und der Genuss kommt“. Rösterei, Café und Ladengeschäft, Kaffeeseminare sowie ein umfangreiches Versandspektrum – all das umfasst die Expertise der Manufaktur. Becking bietet ein breites Sortiment an Kaffee-Spezialitäten sowohl für den privaten Genuss, als auch für Business-Lösungen und Angebote für die Gastronomie.

Das inhabergeführte Unternehmen steht bereits seit 1982 für maßgeschneiderte Lösungen im Norden. Wer Schweres präzise und sicher bewegt haben möchte, ist bei KÜHL an der richtigen Adresse. Ob per Bau-, Lade- oder Mobilkran, ob 30 oder 400 Tonnen – sicher.schnell.zuverlässig

Veröffentlicht am: 25.01.2017