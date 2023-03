Die HolstenTherme wird 20!

Kaltenkirchen (em/mp) Als die „Stiftung Schwimmzentrum Kaltenkirchen und Umgebung e.V.“ 1985 mit einer Anzeige einen Investor für ein Freizeitbad im Großraum Hamburg suchte, war noch alles der Wunsch einiger Idealisten. Sechs Jahre danach, am 3. Mai 1991 stand in Kaltenkirchen mit der HolstenTherme ein überregionales Freizeitbad, das seinesgleichen suchte.



Anlässlich des 20-jährigen Bestehens feiert die HolstenTherme in Kaltenkirchen nun vom 4. bis 7. Mai unter dem Motto „So jung! So fit! So gesund!“ ihren Geburtstag - auch als herzlichen Dank an alle treuen Wegbegleiter! An diesen themenspezifischen Tagen werden die umfangreichen Angebote der Abteilungen ErlebnisBad, Fitness- Studio und SaunenWelt den Gästen vorgestellt. Das Rahmenprogramm bietet umfangreiche und kostenfreie Highlights, wie Schwimmen mit Schwimmweltmeisterin Sandra Völker, individuelle kostenlose Gesundheitschecks, einmalige Sauna-Zeremonien und großartige Bewegungsshows für die ganze Familie.



Ergänzt wird es durch informative Beratungen und Vorträge über die richtige Ernährung, sowie über die gesundheitlichen Vorteile der AquaFitness Kurse, die alle im Eintrittspreis in der Themenwoche enthalten sind. Die HolstenTherme in Kaltenkirchen hat sich im Laufe der Zeit zu einem der führenden Erlebnis- und Wellnessbäder Deutschlands entwickelt und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Zudem kann die Therme im Vergleich zu vielen anderen Freizeitbädern einen positiven Betriebskostendeckungsgrad von 120% aufweisen und trägt sich somit eigenständig. In den letzten Jahren wurde verstärkt in neue Gast- Attraktionen im ErlebnisBad und in die SaunenWelt investiert, aber auch in der Technik unter dem Bad wurden zukunftssichere und vor allem energieeffiziente Anlagen erneuert. Besonders spürbar ist die enorme Qualitätssteigerung in den angebot e n e n Leistungen sowie an der Ausstattung der Therme in den letzten Jahren. Im Jahr 2010 besuchten rund 407.000 Gäste die HolstenTherme und das Warmwasser Freibad. Aus einmaligen Tagesgästen werden zunehmend Stammgäste. Viele von ihnen sind Club Card Besitzer und alle genießen die Gastfreundschaft und den Service einer kompetenten, aus fast 100 Mitarbeitern bestehenden, Belegschaft.



Weitere Informationen zum Jubiläums- Programm im Internet unter: www.holstentherme.de.

Veröffentlicht am: 11.05.2011