Die junge Wirtschaft trifft sich zur Hanseraumkonferenz

Elmshorn (em/kv) Vier Tage, 500 Unternehmer und Entscheider, Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet, Netzwerken, Vorträge, Workshops, Seminare und Betriebsbesichtigungen regionaler Unternehmen – das alles umfasst die Hanseraumkonferenz (HAKO) als Landeskonferenz der Wirtschaftsjunioren im Hanseraum.



Der Hanseraum, das ist der nördlichste Landesverband der Wirtschaftsjunioren Deutschland und repräsentiert die Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern.



Die jährlich stattfindende Konferenz führt die Teilnehmer und Delegierten am langen Himmelfahrtswochenende in einen der 36 Kreise und Regionen des Hanseraums. Die einzelnen Kreise bewerben sich um die Ausrichtung und verantworten die gesamte Organisation und Durchführung der Hanseraumkonferenz, kurz HAKO.



Ausrichter der HAKO 2017 vom 25. bis 28. Mai 2017 sind die Wirtschaftsjunioren Unterelbe, die als Teil der Metropolregion Hamburg die Kreise Pinneberg und Steinburg repräsentieren.



Eine großartige Plattform

Das viertägige Programm der HAKO umfasst die Delegiertenversammlung, verschiedene offizielle Programmpunkte wie insbesondere die Verleihung des „Norddeutschen Schulpreises der Wirtschaftsjunioren Hanseraum“, eine Vielzahl von Weiterbildungselementen sowie die Vorstellung und Einbindung der Region mit Einblicken in die regionale Wirtschaft durch Betriebsbesichtigungen.

Veröffentlicht am: 06.10.2016