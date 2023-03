Die Keynotes auf der B2B NORD

In den beiden Impulsforen im Ober- und Untergeschoss geben die Keynote Speaker der German Speaker Association e. V. Denkanstöße und wichtige Impulse für den Berufsalltag. Die Besucher erwartet ein breit gefächertes Angebot an Vorträgen aus den Themenbereichen Management, Unternehmensberatung, Social Media sowie Verkaufstechniken und Tipps um die Gedächtnisleistung zu verbessen.



Anno Lauten referiert über die Stimme als Vertriebskraft Nr. 1. und richtet sich damit an Vertriebs- und Führungskräfte, um zu zeigen wie die Stimme als eines der primären Kommunikationsinstrumente optimal eingesetzt werden kann.

Das Top-Verkäufer keine Akquisestars sein müssen und wie der richtige Weg zum Verkaufsabschluss aussieht, bringt Stefan Dederichs den Besuchern der B2B NORD näher. Zusammen mit seinem Team hat Dederichs das Lucky Selling Programm entwickelt, bei dem es darum geht „Kunden glücklich zu machen“ ohne den Fokus auf den Abschluss zu verlieren. Prof. Dr. Leif Wollenweber legt in seinem Vortrag den Fokus auf das Inhouse Consulting als Innovationsmotor. Das Konzept, das Wollenweber vorstellt, basiert darauf die wertvollen Ressourcen der Mitarbeiter zu nutzen, sie mehr mitgestalten zu lassen und sowohl den unverstellten Blick von Auszubildenden oder dual Studierenden zu nutzen als auch das implizite Wissen der älteren Mitarbeiter nicht verloren gehen zu lassen. Wer heute fit sein will für Alltag und Beruf, braucht ein Gedächtnis in Topform. Gregor Straub erklärt Techniken, durch die langfristig die Gedächtnisleistung verbessert werden kann.

Führen im Ungewissen, Unerwartetes meistern und plötzlich auftauchende Chancen nutzen – mit seinem Vortrag „Führen mit dem Nordwand-Prinzip“ erklärt Extrembergsteiger und Autor Rainer Petek provokante Denkanstöße und öffnet den Blick für neue Formen der Zukunftsgestaltung. Tobias Ain geht in seinem Vortrag „Gib Gas – Verkauf mit Spaß“ auf Hindernisse im Verkaufserfolg ein.

Veröffentlicht am: 07.04.2015