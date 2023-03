„Die Kompetenz der Sparkasse erleben“

Neumünster (em) Stefan Schröder ist der neue Direktor der Firmenkundenbetreuung der Sparkasse Südholstein im Kreis Segeberg. Der 47-Jährige verfügt über eine umfassende Expertise im Geschäft mit Unternehmern und Selbstständigen und ist seit rund 20 Jahren in der Beratung von Firmenkunden aktiv.



Neben seinen Erfahrungen im Sparkassensektor bringt der gebürtige Niedersachse auch Know-how aus dem Privatbankbereich (Bankhaus Neelmeyer AG, Bremen) sowie aus seiner Tätigkeit bei einer international ausgerichteten Geschäftsbank (KBC Bank, Bremen) mit. Ab 2011 baute der Finanzexperte bei der Sparkasse Südholstein den Bereich Spezialfinanzierungen für Firmenkunden auf. „Wir wollen nachhaltig mit unseren Kunden wachsen und die vorhandenen Potenziale in der Region für die Gewinnung neuer Kunden nutzen. Dafür werden wir deutlich mehr Präsenz zeigen. Die Unternehmer sollen die Kompetenz der Sparkasse mehr als bisher erleben. Daran lasse ich mich messen“, betont Stefan Schröder. Ihm zur Seite stehen mehr als 30 hochqualifizierte Mitarbeiter, die sich um die Belange der Firmenkunden im Kreis Segeberg kümmern – vom kleinen Gewerbetreibenden bis zum international agierenden Mittelständler. Stefan Schröder ist verheiratet, hat zwei Kinder, lebt in Quickborn und treibt leidenschaftlich gerne Sport, bevorzugt Tennis und Laufen.



Foto: Stefan Schröder ist der neue Direktor für die Firmenkundenbetreuung der Sparkasse Südholstein im Kreis Segeberg.

Veröffentlicht am: 27.03.2014