Die Macht der Werte

Sie treiben an und verursachen Widerstand. Sie sagen uns, was richtig oder falsch, gut oder schlecht ist. Sie geben Halt und Orientierung ... Werte sagen uns unbewusst, was wir zu tun und zu lassen haben. Von ihnen geht eine ungeheure Macht aus. Wem es gelingt, dieses Unbewusste bewusst zu machen, kann erfolgreich werden – und das gilt für Menschen wie Unternehmen gleichermaßen.



Werte sind unsere ständigen Begleiter in allen Lebenssituationen. Dass sie einen großen Einfluss auf unser Denken und Handeln haben, ist den meisten jedoch nicht bewusst. Werte prägen uns und zeigen nach außen, wofür wir stehen und jede Diskrepanz im Leben und Erleben bedeutet ein Ungleichgewicht. Das heißt: Bleiben die eigenen Werte unerfüllt, machen sie unglücklich. Werden sie erfüllt, stimmen sie glücklich. An dieser Stelle wird schon ziemlich deutlich, wie wichtig es für das eigene Wohlbefinden ist, seinen Werten entsprechend leben zu können.



Werte als innere Antreiber

Die wenigsten haben sich allerdings überhaupt schon mal damit auseinandergesetzt, was sie antreibt oder was sie in ihrem Denken, Fühlen und Handeln einschränkt. Wer zum Beispiel in einem Job, der nicht dem eigenen Werteverständnis entspricht, feststeckt, wird in dieser Position oder mit dieser Aufgabenstellung nicht lange agieren können. Die Folgen sind innere Kündigung und Desinteresse, was dem Arbeitgeber nicht lange verborgen bleiben wird. Wer sich in einer Lebenssituation gefangen fühlt, wird sich bald die Sinnfrage stellen: Soll das alles sein, was ich für mein Leben wollte? Ein solches Ungleichgewicht führt generell dazu, dass man unzufrieden und unglücklich ist.



Alles nur Fassade?

Es gibt Menschen, die nach außen den Eindruck vermitteln, in absolutem Einklang mit sich selbst und ihrer Umwelt zu stehen. Sie leben nach dem Motto ‘Mein Boot, mein Pferd, mein Golfschläger‘ und zeigen gerne, was sie alles erreicht haben. Ihr Auftritt in der Öffentlichkeit gleicht einem Haus, das außen eine tolle Fassade hat und von jedem bewundert wird, der an ihm vorbeigeht. Wo man merkt, der Eigentümer hat keine Kosten und Mühen gescheut, ein glanzvolles Äußeres zu schaffen.



Wie aber sieht es innen aus? Ist die Statik genauso sicher wie die Fassade aussieht? Oder gibt es eventuell hier und da einen Riss, vielleicht fällt womöglich an einer Stelle der Putz von der Wand? Beim Menschen kann das genauso aussehen: Von außen ist es nicht sichtbar, wie die Statik in Wirklichkeit ist. Sollte sie nämlich nicht stark sein, wird auch das Äußere langsam zu bröckeln beginnen. Nicht anders sieht das bei Unternehmen aus.



Unternehmenswerte müssen gelebt werden

Firmen schreiben sich gerne ihre Unternehmenswerte auf die Fahnenstange und lassen sie in Hochglanzbroschüren abdrucken. Jeder Unternehmenslenker weiß, wie wichtig Werte sind – doch besteht zwischen dem geschriebenen Wort und der gelebten Realität meist ein großer Unterschied. Der Grund: Nicht jeder Mitarbeiter versteht, was hinter den Unternehmenswerten steckt. Die Folge: Es wird innerhalb des Unternehmens nicht gelebt – und das merkt der Kunde. Es ist Aufgabe der Führung, Werte zu erarbeiten und jedem einzelnen Mitarbeiter zu kommunizieren, zu erklären und näherzubringen. Werte sind somit völlig individuell.



Der Kunde braucht Bestätigung

Wie jeder Mensch sind auch Unternehmen nur dann glaubwürdig, wenn sie auch leben, wofür sie stehen. Erst wenn es jedem Einzelnen gelingt, unternehmensintern nach den definierten Werten zu handeln, ist die Kommunikation nach außen, zum Kunden hin, auch authentisch. Und nicht nur Fassade. Diese Glaubwürdigkeit ist die Eintrittskarte in eine langjährige Kundenbeziehung.

Veröffentlicht am: 25.01.2017