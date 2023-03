Die neue Strand-Eventlocation im Stadtpark Norderstedt

Norderstedt (em/md) Norderstedts neu gestalteter Stadtpark ist mehr als eine grüne Wiese inmitten der Stadt. Drei faszinierende Parklandschaften – See, Wald und Feld – prägen das Ge-lände und schaffen einen vielfältigen Erlebnisraum und ein attraktives Ausflugsziel. Eine Fülle an Möglichkeiten lädt Kinder und Senioren, Aktive und Ruhesuchende, Sportler und Kulturbegeisterte und viele mehr ein, den Park und sein reichhaltiges Angebot zu nutzen und zu genießen. So bietet das ARRIBA Strandbad Spaß am Wasser. Ruud Swaen, der seit 1994 Center-Manager des ARRIBA-Erlebnisbades ist, stand im Interview Rede und Antwort.



Wie kam es zu dem Norderstedter Strandbad?

Nach der Landesgartenschau 2011 in Norderstedt wurde auf dem Gelände 2012 das ARRIBA-Strandbad eröffnet. Bereits während der Gartenschau haben wir eine sehr positive Resonanz von den Gästen auf unser Strandbad gehabt. Am 1. Mai diesen Jahres war es dann endlich soweit und das ARRIBA-Strandbad konnte bei strahlendem Sonnenschein seine Tore für die Gäste öffnen. An schönen Tagen konnten wir 1.400 bis 4.200 Gäste begrüßen. Mit über 4.000 Quadratmetern Strand, einer großen Liegewiese und 20.000 Quadratmetern Schwimmbereich ist das Strandbad gerade in den Sommermonaten eine Attraktion für Jung und Alt. Das abwechslungsreiche, ganz-jährige Veranstaltungsprogramm unseres Strandbads mit Sport und Beach- Club-Abenden garantiert beste Unterhaltung.



Haben Sie einen Lieblingsplatz im Stadtpark?

Der gesamte Stadtpark ist bislang ein voller Erfolg und lockt nicht nur bei schönem Wetter viele Besucher an, die die Angebote annehmen oder einfach nur spazieren gehen. Nach meiner Meinung ist die Terrasse am besten gelungen und für Veranstaltungen die beste Location in Norderstedt. Es ist für mich die „Perle“ im Stadtpark Norderstedt. Unsere Terrasse wird wirklich sehr gut angenommen. Bei schönem Wetter findet man hier zwischen 14 und 20 Uhr echte Beachclub-Atmosphäre. Am besten sind unsere Yamaha-Abende mit schöner Musik, leckeren Spezialitäten vom Grill und netten Leuten angenommen. Zukünftig wird es ein bis zwei Veranstaltungen im Monat geben. Es können auch geschlossene Veranstaltungen ge-bucht werden. Die Terrasse ist komplett möbliert, es können aber auf Wunsch auch andere Möbel gestellt werden. Die Mietpreise liegen in einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Gern können Sie für das Catering unsere Siesta der ARRIBA-Gastronomie oder auch eine andere Cat ering- Firma in Anspruch nehmen. Ein weiteres Highlight ist unsere wunderschöne Dachterrasse, die laut Bauamt nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen darf, aber für besondere Anlässe wie Sektempfänge oder ähnliche geschlossene Veranstaltungen gemietet werden kann. Auch für die Wintersaison haben wir viel geplant. Im Frühjahr wird die gesamte Terrasse komplett verglast sein, um sie ganzjährig zu nutzen. Bei schönem Wetter kann man jederzeit die Glaswände verschieben und die Sonne genießen. Sie sind herzlich eingeladen, sich diese schöne Location einmal anzuschauen und bei uns einige schöne Stunden zu verleben.



Sind Sie mit Ihrer Arbeit zufrieden?

Ich schaue zufrieden und stolz zurück auf achtzehn erfolgreiche „ARRIBAJahre“ mit einem Top-Team. Dieser Erfolg zeichnet sich aus durch Zulauf von neuen Gästen aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie vielen Stammgästen, die immer wieder gern unser Haus besuchen.

Veröffentlicht am: 10.01.2013