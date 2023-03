Die norddeutsche Wirtschaft im Fokus (Fotogalerie)

Hamburg (fg/kv) Kontakte, Fachforen, WirtschaftsDialoge, Top Vorträge – die B2B NORD lädt am 14. April 2016 von 9 bis 17 Uhr zum siebten Mal die norddeutsche Wirtschaft zur größten regionalen Wirtschaftsmesse Deutschlands in die MesseHalle Hamburg-Schnelsen.



Längst hat sich die Veranstaltung als gut frequentierte Dialogplattform im Norden etabliert. Dabei entwickelt sich die B2B NORD von Messe zu Messe weiter. Auch in diesem Jahr sind neue Formate auf der B2B NORD geplant. Verschiedene Fachforen ermöglichen einen gezielten Informationsaustausch sowie Wissenstransfer und dienen der Vernetzung der Unternehmen. Das Fachforum Logistik wird hierbei von der SVG Hamburg begleitet, den Schwerpunkt auf Gewerbeimmobilien legt das NORDGATE in ihrem Fachforum im Erdgeschoss und im Obergeschoss präsentiert Karrieremakler das Fachforum Personal mit Unterstützung der Barmer GEK. Hier erwarten die Besucher ebenfalls interessante fachbezogene Vorträge.



Auf der Hauptbühne geben Top Speaker wieder Einblicke und Denkanstöße zu Themen wie Marketing, Verkauf, Branding, Erfolg, Social Media und Teamentwicklung. In den beliebten WirtschaftsDialogen auf der B2B NORD diskutieren Experten um 11 Uhr im Fachforum Logistik der SVG die Einsatzmöglichkeiten zukunftweisender neuer Technologien, wie autonom fahrende Lkw. Beim WirtschaftsDialog Gewerbeimmobillien steht um 12 Uhr zum MittagsTalk die Frage im Mittelpunkt, ob die Gemeinden entlang der A7 in Hamburgs Norden auf den Gewerbeimmobillienbedarf in den nächsten Jahren vorbereitet sind. „Wunder gibt es immer wieder“ – Antworten dazu erwartet die Besucher der B2B NORD im Impulsforum 1 im Obergeschoss beim WirtschaftsDialog Verkauf mit Jan H. Winter und seinen Gästen.



Informationen zur Messe sowie ein Programm zum Ausdrucken stehen online zur Verfügung: www.B2B-NORD.de/Messe.

Veröffentlicht am: 05.04.2016