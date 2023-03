Die NordExperten auf der B2B NORD  Messe in Schnelsen

Hamburg (em) Es war für uns ein voller Erfolg. 51 interessante Gespräche haben wir geführt und erste Kontakte geknüpft. Es zeigt sich, dass unser Konzept richtig ist. Menschen wollen persönlich kommunizieren – und sich nicht nur in den sozialen Internet-Netzwerken bewegen.



Der erste Besuch der NordExperten auf einer Messe war schon im Vorfeld gut organisiert. Alle Mitglieder haben sich aktiv beteiligt – entweder im Organisationsteam, im Auf- und Abbau-Team oder beim Standdienst. Im Dreistundentakt haben sich die Mitglieder auf unserem Stand abgelöst. Es waren immer mindestens drei Mitglieder auf dem Stand vertreten. So konnten alle Fragen der Besucher Nord- Experten-Like beantwortet werden. Und für uns war die Resonanz sehr erfreulich. Es bestätigt uns, dass viele Menschen ein Netzwerk suchen, wo nicht nur Empfehlungen ausgetauscht werden, sondern die persönliche Weiterentwicklung eines jeden Mitglieds im Vordergrund steht. Wo kann man sich in der heutigen Zeit noch regelmäßig austauschen und Unterstützung von anderen Unternehmern bekommen?



Wir trainieren uns an jedem Mittwoch in der Eigendarstellung und üben vor einer großen Gruppe zu sprechen – und dabei auch ein Gefühl für die Zeit zu bekommen. Zudem haben wir zwei feste Moderationsblöcke installiert, in denen es ausschließlich um die Weiterentwicklung geht. Zum Beispiel „Mit Persönlichkeit verkaufen“. Alle besprochenen Themen werden im Intranet den Mitgliedern zum ständigen nachschlagen und weiter trainieren zur Verfügung gestellt. Zurzeit planen wir eine feste Seminarreihe, um ab Mai neuen Mitgliedern, Gästen und „alten Hasen“ alle zwei Monate abends in entspannter Atmosphäre ausgewählte Themen in Workshop- Form näher zu bringen. Besuchen Sie die NordExperten als Gast auf einen der nächsten Treffen. Im Internet unter www.nordexperten.de können Sie sich einen Eindruck über die einzelnen Mitglieder machen – und sich direkt anmelden. Die Anzahl der Gäste pro Treffen ist auf maximal fünf Gäste begrenzt. So erreichen Sie die volle Aufmerksamkeit für sich und Ihr Unternehmen. Freuen Sie sich darauf, unsere Mitglieder kennen zu lernen.



Foto: Thorsten Uebler, Juliane Schlachta und Harald Uebler freuen sich über die gute Resonanz.

Veröffentlicht am: 30.05.2013