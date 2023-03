Die Personalexperten am Hamburger Arbeitsmarkt

Hamburg (em) Als erfahrener Ansprechpartner in allen Bereichen, ganz gleich ob Facharbeit, kaufmännischer Bereich, Logistik, Produktion oder Küchenbereich, zeichnet sich das junge Unternehmen Ludwig & Pählke Personalservice GmbH durch ein umfassendes Angebot in allen Bereichen der Personalplanung aus.



Von der klassischen Arbeitnehmerüberlassung über Personalvermittlung bis hin zum individuellen Bewerbercoaching oder Headhunting hat das Team von Ludwig & Pählke alles in der Angebotspalette. Obwohl die Gründung der Firma im September 2008 in die Zeit der jüngsten Wirtschaftskrise fiel, haben sich Ludwig & Pählke schnell einen Namen am Hamburger Arbeitsmarkt verschafft.



Die Gründer Carsten Pählke und Stephan Ludwig verstanden es, sich binnen kurzer Zeit in Hamburg und Umland zu etablieren und zahlreiche Mittelständler als Kunden zu gewinnen. Denn Ludwig & Pählke arbeiten stark vermittlungsorientiert: „Wir treten anders auf“, betont Geschäftsführer Carsten Pählke, Dipl. Arbeits- und Wettbewerbsjurist sowie Handelsfachwirt. „Unsere Erfolgsquote ist sehr hoch und wir konnten bereits sehr viele Mitarbeiter aus der Zeitarbeit heraus langfristig in unsere Kundenunternehmen vermitteln und somit nachhaltig Dauerarbeitsplätze schaffen. Unsere Vermittlungsquote liegt bei 35 Prozent und somit deutlich über dem branchenüblichen Durchschnitt.“ Eine weitere Stärke von Ludwig &Pählke ist, dass das Unternehmen flexibel auf die individuellen Bedürfnisse der mittelständischen Auftraggeber eingeht. Die sorgfältige Personalauswahl auf Basis einer Tätigkeits- und Arbeitsplatzanalyse bildet die Grundlage für die Auswahl der in Frage kommenden Fach- und Führungskräfte. Somit bieten sie sowohl ihren Auftraggebern als auch ihren Mitarbeitern eine exzellente Dienstleistung. Ihren guten Ruf verdanken Ludwig & Pählke aber auch nicht zuletzt der Fähigkeit, ihre im Jahresdurchschnitt 120 hauseigenen, nach iGZDGB- Tarif für die Zeitarbeitsbranche entlohnten Mitarbeiter ebenso umfassend zu betreuen wie die Kundenunternehmen.



Die Gesellschaft beeindruckt weiterhin durch ein sehr modernes Kommunikationssystem: Über aktuelle Entwicklungen und Stellenangebote informiert das Unternehmen außer auf der firmeneigenen Webseite auch mittels Facebook, XING und Twitter. In diesem Jahr feiert das Team von Ludwig & Pählke, das seit Gründung stetig gewachsen ist, bereits sein dreijähriges Jubiläum.

Veröffentlicht am: 23.09.2011