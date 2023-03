Die Profis für anspruchsvolle Auftraggeber

Hamburg (ab/jf) Kontinuierlich, zuverlässig und verantwortungsbewusst – Piepenbrock bietet Facility Management, Gebäudereinigung, Instandhaltung und Sicherheit aus einer Hand.



Seit 100 Jahren fungiert das inhabergeführte Familienunternehmen als verlässlicher Dienstleister. Seine Auftraggeber schätzen besonders die Kundennähe und die langjährige Erfahrung im Gebäudemanagement. Das Kerngeschäft bildet die Gebäudereinigung. Zudem sind weitere Geschäftsfelder wie die Instandhaltung und Sicherheit zunehmend in den Fokus der Auftraggeber gerückt und werden immer häufiger angefragt. Über ganz Deutschland verteilen sich die 63 Niederlassungen, unter anderem auch in Kiel und Hamburg.



Facility Management

Ungenutztes Potenzial entdecken: Im Bereich des Facility Managements übernimmt Piepenbrock vielschichtige Aufgaben, die das Infrastrukturelle, das Technische sowie das Kaufmännische Leistungsspektrum umfassen. So können die Kunden sich ganz auf ihr eigentliches Kerngeschäft konzentrieren. Kosten- und Leistungssynergien werden erschlossen und nutzbar gemacht.



Gebäudereinigung

Das Dienstleistungsunternehmen übernimmt sämtliche anstehenden Reinigungsarbeiten in Gebäuden. Alle Leistungen, von Unterhaltsüber Glas- und Fassadenreinigung bis hin zur Sonderreinigung, werden mit größter Sorgfalt und von geschultem Fachpersonal durchgeführt. Seit vielen Jahren ist Piepenbrock mit diesem Leistungsangebot Marktführer in ganz Deutschland.



Instandhaltung

Piepenbrock führt notwendige Wartungen, anstehende Inspektionen, Instandsetzungen sowie Modernisierungen von technischen Anlagen für seine Kunden durch. „Wir übernehmen Instandhaltung nach DIN 31051, warten Anlagen oder realisieren komplette Maschinenumzüge, um nur einige Leistungen zu nennen, damit sich unsere Kunden weiter auf das Tagesgeschäft fokussieren können“, erklärt Marco Pape, Key Account Manager bei Piepenbrock.



Sicherheit

In allen Fragen zum Thema Sicherheit ist Piepenbrock ein kompetenter Ansprechpartner. Beispielsweise kann so der Service in der Luft und am Boden, in Form von Schutz eines Flughafens oder von Regierungsgebäuden gewährleistet werden.



Nachhaltigkeit mit Verantwortung

Ökonomisch, ökologisch und sozial – Piepenbrock übernimmt Verantwortung für Nachhaltigkeit. „Piepenbrock Goes Green“ heißt das Umweltprogramm des Unternehmens mit dem aktiv Ressourcen geschont und der Kohlendioxid- Ausstoß nachhaltig gesenkt wird. Seit 2010 pflanzt das Unternehmen in seinem firmeneigenen Forst Bäume für jeden Neuauftrag. Ende 2013 führte Piepenbrock mit dem BMW i3 ein komplett elektrisch betriebenes Fahrzeug in die Unternehmensflotte ein.



Nachwuchsförderung

„Als Ausbildungsbetrieb bieten wir jungen Leuten die Möglichkeit, gewerbliche und kaufmännische Berufe wie Bürokauffrau/mann, Gebäudereiniger/ in und Facility Manager zu erlernen“, so Marco Pape. Außerdem ist ein duales Studium als „Bachelor of Arts Betriebswirtschaft“, „Bachelor of Engineering Facility Management“ oder „Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen“ möglich.



Menschlichkeit als Schwerpunkt

Der Mensch steht für das Unternehmen im Mittelpunkt. Dies gilt sowohl für die Kunden als auch den eigenen Arbeitnehmern gegenüber. Piepenbrock setzt auf zufriedene und motivierte Mitarbeiter, um seinem Leistungsversprechen zuverlässig nachzukommen. Nicht umsonst ist das Unternehmen vom „Focus“ mit dem Siegel „TOP nationaler Arbeitgeber 2014“ ausgezeichnet worden. Ein weiteres Augenmerk liegt für das Dienstleistungsunternehmen auf der individuellen Betreuung und Beratung seiner Kunden.



Soziale Projekte

Piepenbrock leistet Hilfe zur Selbsthilfe für Kinder in Laos: Mit 63 Patenschaften unterstützen die Niederlassungen und Tochterunternehmen der Unternehmensgruppe zusammen mit dem Kinderhilfswerk Plan International e.V. langfristig das Hilfsprojekt. Im Jubiläumsjahr 2013 erweiterte das Projekt „Pieperbrock Clean Water“ das Engagement: Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner spenden bis zum Jahr 2016 eine Summe von 100.000 Euro. Damit wird 13 Dörfern in der laotischen Region „Pak Tha“ Zugang zu lebensnotwendigem Trinkwasser ermöglicht.

Veröffentlicht am: 27.03.2014