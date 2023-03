Die Profis für Ihre perfekte Arbeitsatmosphäre!

Bad Bramstedt (jhw/th) Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Eine kreative Raumgestaltung begrüßt Kunden wie Mitarbeiter gleichermaßen und übersetzt die Unternehmensidentität in repräsentative Räume. Eine gute Arbeitsumgebung sorgt für Motivation und Begeisterung bei Besuchern und Belegschaft. Durch verschiedenste Materialien wie Metall, Holz oder Leder und einer harmonischen Abstimmung von Wand- und Bodenbelägen lassen sich die unterschiedlichsten Raumkonzepte umsetzen. Einzelne Arbeitsbereiche können so optisch voneinander abgegrenzt werden. Ruhebereiche haben andere Anforderungen als Besprechungs- oder Büroräume. Der Raumausstatter ist hier der Fachmann und entwickelt in enger Abstimmung mit den Kunden ein stimmiges und ansprechendes Raumkonzept.



Was würden Sie Ihren Geschäftskunden empfehlen?

Für den Bereich Business empfehle ich Raumgestalter, die neben ihrem Portfolio auch über fundierte Business-Erfahrungen und abteilungsübergreifendes Wissen sowie Kenntnisse über Firmenstrukturen verfügen.



Das persönliche Gespräch beinhaltet Wünsche, Gründe für die Veränderung z.B. Konzentrationsmangel, die Festlegung des Leistungsrahmens bis hin zum Projektmanagement. Sie sollten sich mit ergonomischer und präventiver Arbeitsplatzgestaltung auskennen und im Bedarfsfall auch individuelle Coachings und Workshops anbieten. Die professionelle Beratung besteht dann aus einem stimmigen Gesamtkonzept Mensch-Raum-Umgebung, Empfehlungen für die Raumoptimierung und -gestaltung bis hin zur Ausstattung.



Guter Service geht auch nach Projektabschluss weiter. Der Berater sollte weiterhin auch Ansprechpartner sein, bei Fragen zur Verfügung stehen und sich ein Feedback einholen. Manchmal ergeben sich weitere Maßnahmen, die für die Wohlfühlatmosphäre im Büro notwendig sind.



Diesen Service können Sie von Ihrem Raumausstatter erwarten!

Der Raumausstatter ist kompetenter Ansprechpartner bei den Themen Sicht- und Sonnenschutz, Polsterarbeiten, Fensterdekorationen, Bodenbelag und Wandbekleidung. Zuerst wird eine Bedarfsanalyse erstellt, zum Beispiel für die Computerarbeitsplätze. Hierbei sollte ein genaues Aufmaß stattfinden, anhand dessen die Anfertigung eines Angebotes möglich ist. Fertigung, Lieferung und Montage sind nun ein Leichtes für den Raumausstatter.



Auch die Wartung für eine lange Lebensdauer wird vom Raumausstatter angeboten. Für Geschäftskunden ist eine solche Wartung besonders empfehlenswert, da sowohl Möbel, als auch Böden und Sonnenschutz weit höherer Belastung ausgesetzt sind, als im privaten Bereich. Die Pflege ist zudem weit weniger kostenintensiv als eine Neuanschaffung.



Die Gestaltungsmöglichkeiten von Büros sind nahezu grenzenlos und hängen stark von den Bedürfnissen und der Funktion der genutzten Räumlichkeiten ab. So ist natürlich ein Großraumbüro völlig anders einzurichten, als beispielsweise Schulungsräume. In jedem Fall soll der Geist und die Philosophie der Firma oder der Person berücksichtigt werden.



Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung Ihres Büros!

Bei der Raumgestaltung mit Geomantie und Feng Shui stehen neben den aktuellen Modetrends die individuelle Person, deren Tätigkeit und die energetischen Voraussetzungen der Bürofläche im Fokus. Die Geomantie ist eine sehr alte europäische Erfahrungswissenschaft, die Wasseradern und andere Störfelder auf dem Grundstück oder im Gebäude lokalisiert, eliminiert und die vorhandenen energetischen Phänomene ganz bewusst in die Gestaltung der Räume mit einbezieht.



So können Wege auf Wasseradern verlaufen oder auf sprudelnden Energien Kommunikationsflächen eingerichtet werden. Im Anschluss nimmt Feng Shui das persönliche Geburtsdatum des Inhabers und das Baujahr des Gebäudes als Ausgangspunkt für die Analyse und den Entwurf eines Farb-, Lichtund Möblierungskonzeptes. Hierbei werden Vorgaben erarbeitet, um diese zusammen mit einem Raumausstatter zu einer stimmigen Einrichtung umzusetzen. So entsteht für jedes Unternehmen eine einzigartige Arbeitsatmosphäre, in der Erfolg und Wohlstand gesteigert werden können.

Veröffentlicht am: 21.03.2017