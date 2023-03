Die Querdenker im Buchmarkt

Norderstedt (em) Durch die intelligente Zusammenführung von Digitaldrucktechnik und Vertriebslogistik hat BoD™- Books on Demand GmbH - einen Meilenstein in der Buchproduktion gesetzt und ist zum europäischen Markt- und Technologieführer in der digitalen Buchpublikation aufgestiegen.



Das wirkungsvolle Prinzip dabei lautet: Jeder kann ein Buch veröffentlichen, denn es bestehen keine inhaltliche Auswahl und kein finanzielles Risiko. Die Bücher werden nicht vorgedruckt, sondern dem Buchhandel virtuell zur Verfügung gestellt und bei Bestelleingang innerhalb von 12 Stunden ab Auflage „1“ gedruckt und ausgeliefert. Dahinter steht ein ausgefeiltes Vertriebsnetz mit Anbindung an alle traditionellen Buchhandlungen und über 1.000 Online-Buchshops. Ergänzend zum gedruckten Buch produziert und vertreibt BoD auch EBooks.



Seit 10 Jahren bietet BoD diese bedarfsgerechte Publikationsdienstleistung für Autoren und Verlage an und hat mit 300.000 Bestandstiteln allein in Deutschland einen Marktanteil von ca. 80 % erreicht. Mit 20.000 Autoren und 10.000 Neuveröffentlichungen jährlich ist BoD ein respektabler Mitspieler der Publikationsbranche und verzeichnet seit Jahren ein zweistelliges Wachstum. BoD agiert bisher in sieben Ländern, wo das Geschäft kontinuierlich ausgebaut wird. Die Erschließung weiterer Märkte stellt einen festen Teil der Unternehmensstrategie dar. Die Zielsetzung ist, die Buchveröffentlichung zugänglich zu machen und damit mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichten mit anderen zu teilen.

Veröffentlicht am: 03.02.2012