„Die richtige Online-Marketing-Strategie“

21.03.2016 | 19:15 Uhr | M-POINT Office | Mexikoring 33, 22297 Hamburg



M-POINT Office (em) Das 3. Treffen der Gruppe „City Nord“ in der M-POINT Zentrale im Mexikoring 33, 22297 Hamburg.



M-POINT Mitglied Franz Kuhagen, Inhaber und Geschäftsführer von Kuhagen Marketing zeigt uns den Weg in die Sozialen Netzwerke.



Wie Sie aus Kontakten zahlende Kunden machen!



Soziale Netzwerke sind derzeit in aller Munde. Das Potential und die Reichweite, die durch diese Kanäle entstehen machen sie zu einem der wichtigsten Marketingmittel unserer Zeit. Denn sie verheißen einen kurzen, schnellen Weg zum Kunden.



• Welche sozialen Netzwerke gibt es, welche sind für mich die Richtigen

• Die eigene Marketingstrategie als Basis für den Erfolg

• Beispiele erfolgreicher Kampagnen



Die weiteren Treffen finden an jedem 3. Montag um 19.15 Uhr in der M-POINT Zentrale im Mexikoring 33, 22297 Hamburg statt.



Die nächsten Veranstaltungen sind in dem M-POINT Veranstaltungskalender unter http://www.m-point-hamburg.de/veranstaltungen zu finden.





Veröffentlicht am: 14.01.2016