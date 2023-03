Die richtige Technik bewirkt Emotionen

Bad Segeberg (md) So machen Events Spaß! Das Unternehmen european Event- und Medientechnik ist der technische Dienstleister im Dreieck Kiel, Hamburg und Lübeck für Veranstaltungstechnik.



„Zu unseren Kunden gehören Unternehmen, Kommunen, Parteien und Agenturen“, erklärt Geschäftsführer Thomas Beth. Zusammen mit Matthias Clemens und einem Auszubildenden übernimmt Thomas Beth die Organisation, den Auf- und Abbau sowie natürlich die Betreuung der Veranstaltung. Der Eventexperte weiß, dass das Personal für die gute Umsetzung vor Ort ein entscheidender Faktor ist. „Wir haben einen Pool von freiberuflichen Spezialisten, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten“, so der Geschäftsführer weiter. „Aus diesen wählen wir dann den jeweils passenden für ihr Event aus.“



So liefert das Team mit dem eigenen Fuhrpark, in Abhänigkeit vom Ablauf, Equipment wie Zelte, Ton und Lichttechnik für kleine Firmenfeiern bis hin zu Großveranstaltungen wie beispielsweise Public Viewing oder ein mehrtägiges Schlagerfestival. „Wir können aber noch viel mehr. Wir bringen Ihre Veranstaltung auf den Punkt. Mit unserem Team, bestehend aus professionellen Partnerbetrieben unter einem Dach, mit mehrjähriger Erfahrung aus der Event-Branche, begleiten wir Sie mit Know-how und Arbeitsweisen, die im Detail stimmen“, betont Thomas Beth. „Wir bieten Ihnen zusammen gefasst von der Idee und das Konzept über die Recherche, Planung, Locationsuche und Logistik bis hin zum Show- und Entertainmentprogramm, Technik, Catering und Einladungen alles aus einer Hand. Die Dokumentation, Abrechnung und Budgetverwaltung sind für uns selbstverständlich.“

Veröffentlicht am: 20.11.2012