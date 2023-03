Die Spezialisten für erfolgreiches Leasing

Neumünster/Segeberg (em) „Ihr macht auch Leasing?“ Diese Frage hörte Leasing-Spezialist Jan Lübbe zu Beginn seiner Arbeit bei der Sparkasse Südholstein vor rund zwölf Jahren fast täglich. Heute ist es dank intensiver Arbeit deutlich weniger geworden. Aber noch immer sind einige Unternehmer überrascht, dass sie diese wertvolle Dienstleistung bei ihrer Sparkasse vor Ort bekommen.



Und nicht nur das: Die Sparkasse Südholstein ist beim Thema Leasing die erfolgreichste Sparkasse in Schleswig-Holstein und gehört zu den besten im gesamten Bundesgebiet. Jedes Jahr werden rund 400 Neuverträge mit einem Volumen von insgesamt rund 30 Millionen Euro abgeschlossen. Deshalb ist das Spezialistenteam der Sparkasse inzwischen auf drei Personen angewachsen: Neben Jan Lübbe stehen auch Gesa Voigt und Nils Göttsche den Kunden der Sparkasse Südholstein fachkundig zu allen Fragen rund um diese moderne Finanzierungsalternative zur Verfügung.



„Die Motive der Unternehmer, Leasing und Mietkauf statt einer Eigenfinanzierung oder einer ‚klassischen’ Finanzierung zu nutzen, sind so unterschiedlich, wie die jeweiligen Wirtschaftsgüter. Die liquiditätsschonende Bilanzneutralität, die individuelle Vertragsgestaltung mit einer flexiblen Nutzungszeit, aber auch das Schonen der eigenen Banklinien sind nur einige Gründe, sich für das Sparkassenleasing zu entscheiden und beim Händler als Barzahler erfolgreich verhandeln zu können“, erläutert Jan Lübbe. Der Leasingmarkt in Deutschland ist die vergangenen zehn Jahre enorm gewachsen und hat sich mittlerweile durch fast alle Branchen etabliert, wenn es um die Anschaffung von neuen oder neuwertigen Wirtschaftsgütern geht. Mittlerweile wird jeder zweite Euro bei außenfinanzierten Anschaffungen durch Leasing und Mietkauf investiert. Dabei geht es nicht nur um Pkw, Nutzfahrzeuge, IT oder Maschinen, für nahezu alle mobilen Objekte können Leasing-Verträge geschlossen werden.



Für die Firmenkundenbetreuer der Sparkasse Südholstein ist das Thema Leasing fester Bestandteil ihrer ganzheitlichen Beratung. Hat ein Kunde Interesse, wird einer der drei Leasing-Kollegen hinzugeholt, um dem Kunden von Anfang an bestes und vom Hersteller unabhängiges Know-how für eine fundierte Entscheidung zu bieten. Kooperationspartner der Sparkasse ist in erster Linie der zur S-Finanzgruppe gehörende Marktführer, die Deutsche Leasing, sowie einige Spezialanbieter, auf die sie nach Bedarf zurückgreift.



Foto: Michael und Maik Maske (Mitte) von der Firma K.H. Maske & Söhne GmbH – Maschinen- und Apparatebau – in Bönningstedt leasen die meisten ihrer Produktionsmaschinen und vertrauen dabei seit Jahrzehnten auf die Kompetenz und Verlässlichkeit der Sparkasse Südholstein. „Ich bin ein Macher und die Sparkasse macht mit. Die Chemie stimmt“, sagt Michael Maske über seinen Kundenbetreuer Andreas Berndt (links) und Leasing-Spezialist Jan Lübbe, die mit ihm auch die Anschaffung dieses 5-Achs-Bearbeitungszentrums von Mori Seiki realisierten.

Veröffentlicht am: 20.11.2012