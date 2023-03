Die Spezialisten für Lohnherstellung und Lohnabfüllung

Bad Segeberg (mp) Auf eine lange Tradition kann die Wachsfabrik Segeberg GmbH zurück schauen. Durch die jahrelange Erfahrung und hohe Kundenzufriedenheit hat sich das Unternehmen zum Spezialisten für Lohnherstellung und Lohnabfüllung entwickelt.



Die Geschäftsführer Falk-Mathias Glage und Dietmar Specht bieten zusammen mit ihren ca. 30 Mitarbeitern Kunden einzigartige und individuelle Lösungen an. Der Lohndienstleister bietet dabei drei Möglichkeiten an. „Die erste Möglichkeit ist, dass Sie mit einer Idee zu uns kommen. Wir entwickeln dann zusammen mit Ihnen ein neues Produkt“, erklärt Dietmar Specht. „Sie können aber auch mit einem vorhandenen Rezept zu uns kommen. Wir übernehmen dann das Anmischen und Abfüllen. Ihr Rezept bleibt selbstverständlich geheim“, ergänzt Falk-Mathias Glage. „Natürlich übernehmen wir auch nur das Abfüllen Ihres Produktes in kleinere bzw. andere Gebindegrößen und -arten.“



Die Kernkompetenzen der Wachsfabrik Segeberg GmbH gliedern sich in zwei Produktinsbereiche. So produziert das Team im wachsbasierenden Bereich Bootspolituren, Autowachse, Trennwachse, Schiffstapellauffette und Dochtwachse sowie flüssige und pasteuse Produkte, wie Salzpeelings, Handcreme und Massageöle, für den Kosmetikbereich. Die Kunden des Segeberger Traditionsunternehmens sind europaweit tätig. Seit 1991 ist die Wachsfabrik am heutigen Standort ansässig, 2000 wurde der Produktionsbereich noch einmal vergrößert.

Veröffentlicht am: 23.09.2011