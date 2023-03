Die Start-ups rockten die Messe

Hamburg (th/kv) Der B2B NORD Gründerpreis etabliert sich auf der B2B NORD Messe! Mit 23 teilnehmenden Gründern im Gründerforum, hat sich die Teilnehmerzahl bereits zur zweiten Messe verdoppelt. Das B2B NORD Gründerforum bietet gründungswilligen Unternehmern eine Plattform, um sich zu informieren, auszutauschen und spannende Vorträge zu hören. Der vom Regenta Verlag ins Leben gerufene Gründerpreis honoriert die ausstellenden Gründer mit Medienpaketen im Wert von 5.000, 2.500 und 1.250 Euro.



Die Gewinner des B2B NORD Gründerpreises



1. Platz: Der erste Platz geht an Stority! Das Start-up überzeugte die Messebesucher mit einem innovativen Konzept, im Bereich „Warehousing“. Stority macht flexibles Lagern schon ab kleinen Mengen möglich, zusätzlich kann der Service ohne Mindestlagerdauer genutzt werden! Stority bietet weiterhin einen eigenen Lieferdienst und Beratung rund um die Themen Verpackung und Outsourcing im Bereich Logistik.

Direkt zur Homepage von Stority: www.Stority.de



2. Platz: Fleischgenuss bewusst erleben: Ein Stück Land sichert sich den zweiten Platz! Das Start-up überzeugt mit der Vermarktung von Gallowayfleisch aus Schleswig-Holstein. Das Unternehmen achtet dabei besonders auf die nachhaltige und artgerechte Aufzucht und Haltung der Tiere. Kunden haben die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Fleischpaketen zu wählen und so in den Genuss der verschiedenen Köstlichkeiten zu kommen, die dazu auch noch frei Haus geliefert werden.

Direkt zur Homepage von Ein Stück Land: www.Einstueckland.de



3. Platz: Der dritte Platz punktet ebenfalls durch Regionalität und Nachhaltigkeit! Das Unternehmen Members App GmbH hat sich auf die Fahnen geschrieben, den regionalen Handel mit Hilfe einer App zu stärken. Die Membrs App bietet eine Plattform, auf der sich regionale Händler zusammenfinden. Nutzer der App profitieren beim Einkauf in Partnergeschäften von speziellen Membrs-Angeboten und Rabatten. Der monatliche Beitrag für die Nutzung der App liegt bei 10 Euro, dieses Geld investiert das Unternehmen in regionale Partner und ausgewählte soziale Projekte.

Direkt zur Homepage von Members: www.membrs.de

Veröffentlicht am: 08.06.2018