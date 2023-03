Die Stimmen der Messe

Hamburg (fg/kv) Netzwerken at its best. Die B2B NORD wartet wieder mit einem ebenso vielfältigen wie umfangreichen Vortragsprogramm auf und hat die fach- und branchenbezogenen Themen der branchenübergreifenden Wirtschaftsmesse in den verschiedenen Fachforen weiter gebündelt.



Fachforen

In den Fachforen stehen der Informationsaustausch sowie Wissenstransfer und die Vernetzung der Unternehmen im Mittelpunkt. Aussteller referieren über die Kernthemen ihrer Branche und ihres Unternehmens.



Das Fachforum Logistik wird von der SVGHamburg und das Fachforum Gewerbeimmobilien vom Nordgate ausgerichtet. Hier veranstalten absolute Kenner ihrer Branche einen Branchentreff innerhalb der B2B NORD Messe. Besonders im Fokus stehen dabei die WirtschaftsDialoge in diesen Fachforen, in denen Experten aus Politik und Wirtschaft intensiv aktuelle branchenbezogene Themen diskutieren und gemeinsam Lösungen vorantreiben.



Gerade die Themenvielfalt macht die B2B NORD so wertvoll. Nirgendwo anders kommen an einem Tag so viele Branchen zusammen, um Wirtschaftsthemen gemeinsam zu diskutieren oder sich neue Impulse für ihr Business zu holen.



Keynotes der B2B NORD

Auf der Hauptbühne geben Top Speaker im 30-Minuten-Takt viele wertvolle Ideen und Impulse zu Themen wie Management, Verkauf, Branding, Erfolg, Kommunikation, Social Media, Präsentationstechniken und Fachkräftegewinnung. Für das tägliche Berufsleben und die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen die ideale Möglichkeit Ideen, Techniken und Motivationshilfen für das eigene Handeln im Unternehmen oder auch den Umgang mit Mitarbeitern zu erlangen.



ZukunftsForum

Start-ups präsentieren ihr innovatives Produkt oder Dienstleistung im ZukunftsForum im Rahmen der Fachforen. Hier gilt es Besucher in den Bann zu ziehen, für sich zu gewinnen und Interesse für das Produkt zu wecken.



Gedacht ist dieses Format ausschließlich für Start-up Unternehmen, die sich hier potentiellen Kunden, Kooperationspartnern und Investoren präsentieren können. Der Messeveranstalter nimmt auch noch kurzfristig Bewerbungen entgegen. Wer andere für seine Idee begeistern möchte, kann sich jetzt noch für die B2B NORD am 3. November 2016 bewerben.



Besucher finden Informationen zu Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse auf www.b2b-nord.de/messe. Für Standbuchungen wenden sich interessierte Unternehmen an die Event-Abteilung des Regenta Verlages: Mail: info@b2b-nord.de Tel.: 04192 819 69 58.

Veröffentlicht am: 13.09.2016