Die Strategien der Profi-Piloten: Spitzenleistung ohne Stress

Philip Keil ist der Pilot unter den Rednern. Seine persönliche Grenzerfahrung erlebte er im Jahr 2009: Aus einem Routineflug mit 190 Passagieren an Bord wird plötzlich ein akuter Notfall.



Dass er an diesem Tag eine Katastrophe verhindern kann, verdankt er dem „Crew Resource Management“. Diese Piloten-Tools helfen dabei, in jeder Situation souverän und zielorientiert zu handeln. Seither überträgt er diese von der NASA entwickelten Strategien auf den Berufsalltag von Führungskräften und Mitarbeitern. Denn Stress und Überforderung führen zu Tunnelblick und kapitalen Fehlern – auch im Unternehmens-Cockpit.

Veröffentlicht am: 31.10.2016