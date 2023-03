Die wichtigen Angebote für Senioren auf einen Blick

Bad Bramstedt (kv) Handlich im praktischen A7 Format kommt die „REGIOCARD Senioren Kreis Segeberg“ daher.



Mit diesem neuen Produkt richtet sich der Regenta Verlag speziell an Senioren und deren Angehörige und gibt ihnen so auf einen Blick eine Übersicht über Betreuungs-, Versorgungs- und Wohnmöglichkeiten in der Region. Mit ihrem kompakten Format ist die „REGIOCARD“ schnell zur Hand.



Durch die Standortmarkierung der Unternehmen auf der anschaulichen Karte wird die Auswahl der passenden Unternehmen sehr vereinfacht und Interessenten finden gleich den richtigen Ansprechpartner. Neben Seniorenwohnanlagen, Pflegestützpunkten und Pflegediensten finden Interessierte auch Angebote von Kliniken bis hin zu Beautyangeboten. Die „REGIOCARD Senioren Kreis Segeberg“ liegt z.B. bei Apotheken, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten und Seniorenwohnanlagen im ganzen Kreis aus. Natürlich können Interessierte die Angebote auch auf der Onlineseite www.Senioren-Kreis-Segeberg.de abrufen.



Foto: Der Seniorenbeirat Henstedt-Ulzburg ist von dem Angebot des Regenta Verlags begeistert

Veröffentlicht am: 03.02.2012