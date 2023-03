Die WKS agiert nun aus ihren neuen Räumlichkeiten

Bad Segeberg ( kv) Zentral, mitten in der Innenstadt von Bad Segeberg befinden sich nun die neuen Büroräume der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg.



Zum 01. September diesen Jahres konnte Geschäftsführerin Maike Moser mit ihrem Team vom Gieschenhagen in das ehemalige Gebäude der Volks- und Raiffeisenbank in der Kurhausstr. 1 umziehen. Die neu renovierten Büroräume dienen als zentrale Anlaufstelle für wirtschaftliche Fragestellungen im Kreis Segeberg. Gleichzeitig konnte auch die Regionet Wirtschaftsförderung neue Büroräume in dem repräsentativen Altbau beziehen. Unternehmer finden bei der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft kompetente Ansprechpartner wenn es z.B. um Standortfragen geht. Gerade Unternehmen von außerhalb, die einen Umzug oder eine Neuansiedlung im Kreis planen, finden hier den Erstkontakt um grundlegende Fragestellungen zu klären und das Angebot an Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien zu sondieren. Ein weiterer Themenschwerpunkt ist das Standortmarketing. Unter anderem stehen hier touristische Fragestellungen im Vordergrund, die dazu dienen den Kreis als Ausflugsziel, Urlaubsdestination oder als guten Wohn- und Gewerbestandort zu präsentieren. Die WKS betreut weiterhin mehrere Projekte. Hervorzuheben sind hier z.B. das Projekt Frau & Beruf, dass Frauen berät und unterstützt beim Wiedereinstieg in den Beruf sowie die Stiftung „Beruf und Familie Neumünster Segeberg“, bei der es um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen junger Eltern geht. Auch war die WKS federführend bei der Erarbeitung des Gewerbeflächenkonzeptes A7 Süd eingebunden und kümmert sich zukünftig um die Koordination eines Monitoringrahmens für den Untersuchungsraum. Maike Moser ist zufrieden mit dem neuen Standort: „Bei vielen Projekten, die in Zukunft anstehen und die wir umsetzen werden, wird uns sicherlich die sehr bürgernahe Lage unseres neuen Büros hilfreich sein.

www.wks-se.de



Veröffentlicht am: 04.10.2016