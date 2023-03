Die Wolke in 3D

Hamburg (em/jj) Lividus Consulting ist eine Unternehmensberatung, die sich auf das Thema 3D-Druck spezialisiert hat. Die Vertriebsmitarbeiter sind bundesweit tätig – ein Geschäftsmodell, das sich am besten in der Cloud umsetzen lässt.



Ralf Steinbeck will es noch einmal wissen. Er ist Anfang Fünfzig, eine gestandene Persönlichkeit, langjähriger Abteilungsleiter und – Gründer! Die 3D-Druck-Technologie fasziniert ihn so sehr, dass er darauf ein spezialisiertes Beratungsunternehmen aufbaut. „Der 3DDruck bietet im industriellen Umfeld unglaubliche Möglichkeiten. Doch die wenigsten Unternehmen kennen sie. Hier setze ich mit meinen Beratungsleistungen für die Fertigungsindustrie an“, erklärt er seine Geschäftsidee.



Beratung rund um 3D

Die Aufgaben von Lividus umfassen Business- Checkups, Prozessanalyse, Projektleitung und Automatisierungsberatung. „Wir lassen beispielsweise Ersatzteile für hochkomplexe Maschinen entwickeln und anfertigen.“ Diese Ersatzteile werden mit 3D-Druckern erstellt. Aufgabe von Lividus ist es, das benötigte Teil mit einem 3D-Scanner aufzunehmen, dann in CAD-Software zu übertragen und schließlich in einem 3D-Drucker zu fertigen. Laut Steinbeck ist dies heute bis zu einer Größe von zwei Kubikmetern und mit einem Metallanteil von bis zu 80 Prozent möglich.



Vertriebler im Home Office

Die Lividus Consulting GmbH hat ihren Sitz in Bergisch Gladbach, ist aber bundesweit aktiv. Derzeit wird ein Netzwerk von Vertriebsmitarbeitern und Technikern aufgebaut. Steinbecks Geschäftspartner arbeitet in Brandenburg, ein Consultant arbeitet in Berlin und in Kürze beginnen Vertriebsmitarbeiter in Niedersachsen/ Schleswig-Holstein, NRW und Hessen; Baden-Württemberg und Bayern sollen später folgen. Bis 2015 werden es insgesamt vier Vertriebler und drei Techniker sein – alle im Home Office.



Kaufmännische Lösung der Cloud

Zentrale Frage für Steinbeck: Wie sollen all diese Mitarbeiter in die Geschäftsprozesse eingebunden werden? „An das Thema Cloud habe ich zunächst gar nicht gedacht“, so Steinbeck, der eigentlich ein Programm aus der Box kaufen wollte. „Meine Idee war, den Zugriff über VPN zu realisieren, doch dann hätte ich eine eigene IT-Infrastruktur aufbauen müssen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir aber keinen IT-Mitarbeiter leisten – ganz zu schweigen davon, dass ich gerade jetzt in der Anfangsphase gar keinen Kopf für IT habe.“ Sehr schnell kam Steinbeck so zu der Überzeugung, dass sich sein dezentral organisiertes Geschäft nur sinnvoll in der Cloud abbilden lässt. Eine Alternative, die sich insbesondere für KMU rechnet, denn Investitionen in Software entfallen, die Programme sind immer auf dem aktuellen Stand und eine Vielzahl von Backups garantieren eine ständige Verfügbarkeit.



Kundenbindung stärken

Die Recherche nach einer kombinierten Lösung für Vertrieb, Abrechnung und Finanzen führte ihn zu Scopevisio. In der Software kann Steinbeck all seine wesentlichen Geschäftsabläufe abbilden. „In unserem Geschäft ist die Nähe zu unseren Kunden essentiell“, erläutert der Geschäftsführer. Steinbeck ist in der Branche bekannt und genießt großes Vertrauen. Dieses kann und will er nicht verspielen – ganz im Gegenteil: Er will es durch exzellente Beratung noch weiter ausbauen. Dafür braucht es nicht nur gute, sondern auch informierte Mitarbeiter. Wer so dezentral aufgestellt ist wie Lividus, benötigt eine gemeinsame Arbeitsplattform, die es erlaubt, von jedem Ort, zu jeder Zeit auf relevante Daten zuzugreifen.



Gemeinsam am Erfolg arbeiten

Mehr als 80 Prozent ihrer Arbeit verbringen Steinbecks Vertriebler beim Kunden vor Ort – meist KMU aus dem Maschinen- und Anlagenbau. Dabei ist es enorm wichtig, dass die Kommunikation mit dem Kunden dokumentiert wird. Bei Scopevisio geschieht das in der Cloud Kundenakte, in der alle E-Mails, Dokumente und Notizen einfließen. So sind alle Beteiligten immer auf dem aktuellen Stand – was sich insbesondere vor Kundenterminen als wertvoll erweist. Jeder Vertriebler schreibt in Scopevisio seine Angebote und hinterlegt sie beim Kontakt. Judith Steinbeck kümmert sich in Bergisch Gladbach um die Auftragsabwicklung. Und Steinbecks Tochter führt nehmen ihrem Studium die Buchhaltung durch. Geplant ist außerdem, dass sich die Techniker ihre Aufgaben aus dem System abholen und ihre Tätigkeitsberichte einscannen und in Scopevisio beim Kontakt ablegen. Diese Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg lässt sich nur in der Cloud einfach realisieren.



Jederzeit rundum informiert

Erfordert dies nicht alles eine enorme Disziplin? „Ja und nein“, erläutert Steinbeck. „Natürlich füllt sich die Software nicht von alleine. Aber gerade bei Scopevisio machen viele Automatismen den täglichen Umgang einfach. Die Arbeit, die wir reinstecken, wird jedenfalls durch den Nutzen, den wir durch diese gemeinsame Arbeitsplattform haben, aufgewogen.“ Steinbeck ist jederzeit informiert über die Vertriebsaktivitäten, über laufende Projekte und den finanziellen Status seines Unternehmens. „Wie sonst könnte ich die Projekte meiner zwei verteilt arbeitenden Vertriebskollegen und Techniker von Bergisch Gladbach aus begleiten?“, fragt Steinbeck. „Wer in der digitalen Arbeitswelt bestehen möchte, der muss frühzeitig die Zeichen der Zeit erkennen und sich entsprechend positionieren.“ Ralf Steinbeck, Geschäftsführer Lividus Consulting GmbH ergänzt schließlich: „Ohne Cloud wäre ich eigentlich gar nicht in der Lage, mein Unternehmen zu steuern“.



Unternehmer und Visionär

Steinbeck ist nicht nur Unternehmer, sondern auch Visionär: „Innovationen sind mein Thema. Mich fasziniert einfach, was heutzutage bereits möglich ist, und was in Zukunft Alltag sein wird“, so Steinbeck weiter. Selbstredend müsse er auch innovative Formen der Arbeit schnell und effizient in seinen Firmenalltag integrieren. „Auch deshalb die Cloud“, fasst Steinbeck zusammen. Die Arbeitswelt wird sich in den kommenden Jahren grundlegend ändern. „Wer dabei bestehen möchte, der muss frühzeitig die Zeichen der Zeit erkennen und sich entsprechend positionieren.“



Foto (oben): Seit Anfang November 2014 ist Lividus Consulting Partner der jungen Rimstinger Construction Zone GmbH & Co. KG. Mit 37 Zentimeter Bauhöhe ist der CZ-1 herausragend im Bereich der 3D-Desktop-Printer.



Foto (unten): Ralf Steinbeck ist Gründer und Inhaber der Lividus Consulting GmbH.

Veröffentlicht am: 04.03.2015