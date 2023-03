Die zentralen Fragen der Gründung

02.02.2016 | 10:00 Uhr | wird nach Anmeldung bekannt gegeben | Rothenbaumchaussee 55, 20148 Hamburg



wird nach Anmeldung bekannt gegeben (em) Vom Konzept bis zur erfolgreichen Gründung



Sie haben eine gute Idee – wir haben die unternehmerische Erfahrung diese in ein schlüssiges Konzept umzusetzen. Vom Businessplan über die Finanzierungsplanung zum entsprechenden Bankgespräch.



Bei der Veranstaltung bekommen Sie einen Einblick in die Vorbereitungen und Konzeption Ihrer Gründung.



Anmeldung per E-Mail an: mir@gruender-kompetenz-zentrum.de



Für weitere Informationen zum Gründer Komptenz Zentrum besuchen Sie gerne unsere Internetseite http://www.gruender-kompetenz-zentrum.eu



Termine (jeweils von 10:00Uhr - 16:30Uhr):

- 10.02.2016

- 13.04.2016

- 15.06.2016

- 14.09.2016

- 23.11.2016







Veröffentlicht am: 27.11.2015