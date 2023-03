Die Zuschauer gewinnen: Erfolgreich präsentieren

Die technischen Möglichkeiten der Präsentation entwickeln sich stets weiter. Doch die Quote der schlechten und langweiligen Präsentationen bleibt gefühlt bei 90 Prozent - seit Jahren!





Folien werden zusammengesucht und neu angeordnet. Inhaltliche Lücken werden schnell mit Aufzählungspunkten gefüllt. Das mag praktisch sein in der Vorbereitung und zum Ablesen beim Vortrag. Nur der rote Faden der Präsentation, ja, wo ist er denn? Egal, weiter im Text, das machen ja alle so! Und zum Schluss gibt's die Folie mit "Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!", damit das Publikum weiß: Applaus! Applaus! Die Qual hat endlich ein Ende ....



In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie eine gute Struktur für Ihren Vortrag finden und mit einfachen Mitteln die Wirkung Ihrer nächsten Präsentation deutlich verstärken können.



13.04.2016 | 17:00 Uhr | Unternehmensberatung Claudia Kirsch

Ehrenbergstraße 59, 22767 Hamburg





Veröffentlicht am: 18.01.2016