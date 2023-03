Dienstleister im Bereich Lasertechnik aus Neumünster

Neumünster (cs/mp) Die NUTECH Gesellschaft für Lasertechnik, Materialprüfung und Meßtechnik mbH aus Neumünster bietet ihren Kunden mit dem Zusammenschluss von drei Geschäftsfeldern einzigartige Dienstleistungen im Bereich Lasertechnik.



In dem Hauptbereich Laserlohnfertigung werden die Werkstücke des Kunden geschweißt, geschnitten oder die Oberfläche wird behandelt. Im Durchschnitt werden so in 20 Anlagen über 20 Millionen Teile in hochautomatisierten Prozessen im Jahr bearbeitet. Der Vorteil für den Kunden liegt bei der gleichzeitigen Prüfung der bearbeiteten Teile im eigenen Prüfzentrum, um immer den höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden.



So ist es nicht verwunderlich, dass ein Großteil der Kunden aus qualitätssensiblen Bereichen, wie Medizintechnik, Auto- und Luftund Raumfahrtindustrie kommen. Im NUTECH Analytik- und Prüfzentrum werden außerdem die Bestandteile und Eigenschaften der eingeschickten Werkstoffe für die gewerbliche Wirtschaft stichprobenartig untersucht. Gerade für die Medizintechnik wird so die hohe Qualität der verwendeten Materialen sicher gestellt. Bei Schadenfällen, wie Materialbrüchen oder defekten Schweißnähten, fungiert die NUTECH GmbH als Gutachter.



Auch bei der Baustoff- oder Asbestanalyse stehen die Fachleute für eine Vor-Ort- Prüfung zur Verfügung oder es werden Materialproben durch das Rasterelektronenmikroskop analysiert. In dem 3. Geschäftsfeld, der Lasersystemtechnik, werden Sonderoptiken für die Laserbearbeitung von Innenräumen, z. B. Rohren, hergestellt. Diese Optiken ermöglichen z.B. das Ritzen von Pleuel, um sie danach zu „cracken“. Im Mai 2011 feierte die NUTECH GmbH ihr 25-jähriges Jubiläum.

Veröffentlicht am: 23.09.2011