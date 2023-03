Diese neuen Girokonten können viel mehr als andere

Neumünster / Pinneberg / Bad Segeberg (em/sw) Kostenlos ist noch zu teuer: Die Sparkasse Südholstein bietet ab sofort Girokonten, die viel mehr können, als bei anderen Banken üblich. Die drei neuen „Mein- Giro“-Kontomodelle vereinen hochwertige Bankleistungen mit zusätzlichen Vorteilen, mit denen die Kunden viel Geld sparen können. Es gibt ein Standard- (MeinGiro Extra) und ein Premiummodell (MeinGiro Extra- Klasse) sowie ein Mehrwertkonto speziell für junge Erwachsene (MeinGiro Star).



Je nach Kontomodell werden zusätzlich zu den hochwertigen Bankleistungen wie Kreditkarten, Versicherungen und einem vergünstigten Dispozins auch eine Handy- und Laptop-Versicherung sowie ein weltweiter Schlüsselfund- Service angeboten. In der Kontoführung inklusive ist zudem ein Reisebuchungs-Service, bei dem drei, fünf oder sogar sechs Prozent des Reisepreises erstattet werden. Über den Kooperationspartner Eventim gibt es einen lukrativen Ticket-Service für Konzerte, Theater und auch Sportveranstaltungen – teils ebenfalls mit einer Rückvergütung von sechs Prozent des Ticketpreises. Darüber hinaus profitieren die Kunden von vielen weiteren Angeboten rund um die Themen Freizeit und Service sowie Reise und Sicherheit. Und je mehr die Vorteile genutzt werden, desto mehr wird gespart.



Kooperationspartner aus der Region

„Besonderen Wert haben wir darauf gelegt, dass unsere MeinGiro-Konten das Leben unserer Kunden in Südholstein bereichern. Deshalb arbeiten wir mit bis zu 30 Kooperationspartnern aus der Region zusammen, die exklusiv für unsere Kunden besondere Rabatte und Angebote bereithalten“, erklärt Andreas Fohrmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südholstein. Zu den Kooperationspartnern gehören aktuell unter anderem der Erlebniswald Trappenkamp, der Tierpark Neumünster, der Wildpark Eekholt, Noctalis in Bad Segeberg, das Arriba-Freizeitbad in Norderstedt, der Almthof in Appen, Arko, Rindchen‘s Weinkontor, Möbel Kraft, Möbel Höffner, die Hagebaumärkte Wigger sowie mehrere McDonalds- Restaurants, Expert-Märkte und Kinos in der Region. „Mit seinen umfangreichen Leistungen aus der Region und für die Region ist das MeinGiro-Konto der ideale Begleiter im Alltag und auf Reisen. Es bietet viel mehr, als nur reines Banking; es bietet mehr Service, mehr Sicherheit und mehr Freizeitspaß, kurz: mehr fürs Leben“, betont Andreas Fohrmann. Weitere Informationen rund um die neuen Girokonto- Modelle der Sparkasse Südholstein erhalten Interessierte in jeder Filiale sowie unter www.spk-suedholstein.de.



Foto: Andreas Fohrmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südholstein: „Mit unseren neuen Girokonten können unsere Kunden viel Geld sparen.“

Veröffentlicht am: 18.09.2014