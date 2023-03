Diese Vielfalt spricht für sich

Elmshorn (mp) Auf die Frage – Warum Handwerker, Bauunternehmer oder auch Privatkunden bei bauXpert KremerGlismann so gut aufgehoben sind? – haben die Mitarbeiter sofort eine Antwort: „Hier erhält man alles aus einer Hand und dazu eine kompetente Beratung.“



„Wir halten über 1.000 Abmessungen in unterschiedlichen Güten auf einer Fläche von ca. 3.600 Quadratmeter für unsere Kunden bereit“, so Torsten Kendziora, Fachberater für Walzenstahl, Röhren und Bleche. „Dazu kommt der Service: Vom Sägen über Bohren, Kanten und Biegen, Schweißkonstruktionen, Brennzuschnitten bis hin zur Verzinkung übernehmen wir gerne alles für unsere Kunden.“ Daher wird das Angebot bei bauXpert KremerGlismann in der Region als sehr gut bewertet. Eine große Fläche des Fachmarktes ist durch die Berufsbekleidung geprägt. Gerade die Marke Blakläder, Lieferant für moderne Berufsbekleidung für jedes Gewerk, findet bei den Kunden guten Zuspruch. Ob Shorts, Bundhosen, Latzhosen, Jacken, Pullover, T-Shirts, Regenbekleidung oder Warnschutzbekleidung, hier findet jeder etwas in seiner Größe. Zusätzlich wird das Programm ergänzt durch die Lieferanten FHB und der Firma Otter. Sicherheitsund Handschuhe, Schutzhelme, Gehör-, Staub- und Atemschutz, Schutzbrillen und Schnittschutzbekleidung runden das Angebot ab. Als Komplettanbieter von Elektrowerkzeugen bis hin zu kleinen Stationärmaschinen wird dem Kunden alles geboten.



„Zusätzlich können wir als Bosch BSS-Plus Händler unsere Kunden schnell und zuverlässig bedienen“, erklärt Söhnke Pomplitz, Fachberater für Elektrowerkzeuge und Werkstattbedarf. „Da es in diesem Bereich ständig zu Neuheiten und Änderungen kommt, informieren wir regelmäßig unsere Handwerksbetriebe. Wir setzen auf bekannte Marken mit nachgewiesener hoher Produktqualität und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.“ Im Maschinentestraum können die Kunden vorm Kauf die Elektrogeräte ausprobieren. „Jedes Bauvorhaben hat seinen eigenen, individuellen Anspruch“, betont Sebastian Carstens, Fachberater für Baustahl und Biegerei. „In unserer eigenen Biegerei bearbeiten und kommisionieren wir Bewehrungen nach Kundenwunsch. Diese Dienstleistung können wir schnell und zuverlässig mit unserem Bügelautomaten d=8-16 mm und unserer Matten-Schneid- und Biegemaschine erfüllen.“



bauXpert bietet mehr

Wer sich einen Überblick über das gesamte Sortiment von bauXpert KremerGlismann, das zudem die Bereiche Holz, Holzwerkstoffe, Stahl, Bauelemente, Hoch- und Tiefbau, sowie Garten- und Landschaftsbau umfasst, verschaffen möchte, kann dies online unter www.KremerGlismann.de oder direkt bei einem der beiden Standorte.

Veröffentlicht am: 26.07.2012