Dieser Büroausstatter ist ausgezeichnet

Bad Segeberg (mp) „Nur wer auf Kompetenz und Qualität setzt, hat auf Dauer Bestand“ - so das Motto von der BO.S.S. Schweiger GmbH in Bad Segeberg. Das Team um Geschäftsführer Franz Schweiger ist seit Kurzem nicht nur „Geprüfter Büroausrichter“, sondern auch „Quality Office Berater“ und „1a Fachhändler des Jahres 2011“.



Beim Einrichten von neuen oder beim Neugestalten bestehender Büros achten die Experten von BO.S.S. Schweiger auf die Ergonomie, den Schallschutz, das Raumklima sowie die Privatsphäre. Eine ausführliche Beratung ist ihnen wichtig. „Mit der Auszeichnung verpflichten wir uns, unsere Kunden auf diese Punkte hinzuweisen und einzuhalten. Natürlich gehen wir dabei immer nach den individuellen Wünschen unserer Kunden“, erklärt Franz Schweiger. „Eine Verbesserung des Arbeitsplatzes führt zu einer höheren Leistung der Mitarbeiter, einer größeren Zufriedenheit und damit auch zu weniger Krankheitsausfällen.“ Ziel ist es dabei präventiv zu arbeiten.



„Das bedeutet wir gestalten die Arbeitsplätze so, dass Fehlhaltungen sowie dadurch erzeugte Schmerzen und gesundheitliche Probleme vermieden werden.“ Bei schlechten Arbeitsbedingungen kann die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers auf bis zu 35% seiner potentiellen Leistungsfähigkeit absinken. „Mit einem individuell abgestimmten Arbeitsplatz steigt die Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit des Mitarbeiters“, so Franz Schweiger. „Ein idealer Arbeitsplatz beinhaltet 50% Sitzen, 25% Stehen und 25% Bewegung.“ Am 1. Oktober feiert die BO.S.S. Schweiger GmbH ihr 25-jähriges Jubiläum am Standort Bad Segeberg. Alle neun Mitarbeiter des Büroausstatters besuchen regelmäßig Schulungen und Fortbildungen, um immer auf dem neusten Stand der Technik zu sein. Das Team bietet „alles fürs Büro“ von der Büroklammer bis zum Fotokopierer, Büroeinrichtung und EDV.

Veröffentlicht am: 23.09.2011