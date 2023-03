01.12.2016 | 10:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop Hamburg (em) Digitale Fotos sind schnell gemacht, aber nicht jeder „Schnappschuss“ eignet sich für die Unternehmenskommunikation. Wie man eine Digitalkamera richtig einsetzt, um ästhetisch und technisch geeignete PR-Fotos selbst zu erstellen, vermittelt Medienberater und Fotojournalist Bernd Beuermann im zweitägigen Praxiskurs „Digitalfotografie für Einsteiger“. Das Seminar findet am 1. und 2. Dezember 2016 in Hamburg statt.



Der Referent macht die Teilnehmer mit den technischen Funktionen einer Digitalkamera vertraut. Er schult sie darin, kreative und mediengerechte Bilder zu erstellen. Auf dem Programm stehen auch die mediengerechte Aufbereitung von Bildmaterial (Auflösung, Größe etc.), die Nutzung von Metadaten (IPTC, XMP, EXIF) und Infos zum richtigen Media-Asset-Management (Medienverwaltung).



Durch die kleine Gruppe von maximal 12 Personen und die richtige Mischung aus Theorie und Praxis nehmen alle Teilnehmer fotografisches Know-how für ihren Berufsalltag mit. Neben Übungen zur Porträt- und Gruppenfotografie bietet eine Fotoexkursion spannende Motive, um die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von PR-Bildern kennenzulernen. Der Praxiskurs richtet sich an Mitarbeiter in Kommunikationsabteilungen, die eigenes digitales Fotomaterial erstellen, bearbeiten und archivieren müssen und die mit einer Digitalkamera professionell umgehen wollen.



Veröffentlicht am: 17.06.2016