Digitalisierung führt zu Strukturwandel in allen Branchen

Hamburg (em/sw) Branchenübergreifend denken: Die Fachgruppe IT & Logistik des Vereins Digitale Wirtschaft in Schleswig-Holstein (DiWiSH) war zu Gast bei der Lufthansa Industry Solutions. Mehr als 60 Teilnehmer aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft kamen zur Veranstaltung auf der Lufthansa- Basis in Hamburg, um sich über Aspekte des Digitalen Wandels zu informieren. Die IT-Experten von Lufthansa Industry Solutions gaben einen Einblick in ihre Projekte rund um Smart Data, Industrie 4.0, Mobility und Application Management.



Neben einem Werftrundgang auf der LH Technik Basis standen viele Informationen und ein reger Austausch im Mittelpunkt der Veranstaltung: Wie lassen sich durch den intelligenten Einsatz von IT Logistikprozesse optimieren? Welchen Herausforderungen müssen sich Industriebetriebe durch die Digitalisierung stellen? Wo sorgen bereits heute Kommunikationsplattformen für mehr Effizienz und übergreifende Zusammenarbeit? Das waren nur einige der Fragen, die von den Referenten anhand konkreter Beispiele aus der Praxis erläutert wurden.



„Die Digitale Transformation führt zu einem Strukturwandel in allen Branchen“, betonte Ernst Kreppenhofer, Leiter der Fachgruppe IT & Logistik. „Deshalb ist es wichtig, sich über alle Branchen hinweg auszutauschen und zu vernetzen.“ Lufthansa Industry Solutions böte das ideale Forum für diesen Austausch. Schließlich sei der Dienstleister für IT-Beratung und Systemintegration selbst in unterschiedlichen Branchen wie Luftfahrt, Transport und Logistik, Automotive oder Industrie tätig.

Veröffentlicht am: 07.12.2016