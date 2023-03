Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft

Digitalisierung ist derzeit das Thema in der Immobilienwirtschaft und wird auch in der Zukunft einen höheren Stellenwert einnehmen. Nachdem die Digitalisierung sich lange Zeit hauptsächlich im Wohnimmobilienbereich schnell entwickelt hat, ist sie mittlerweile auch im Bereich der Gewerbeimmobilienbereich angekommen.



Das Gewerbeimmobilienforum auf der B2B NORD bietet die perfekte Plattform um den Fortschritt und die Auswirkungen der Digitalisierung zu thematisieren. Die digitale Vermarktung hat auch im Gewerbeimmobilienbereich stark an Bedeutung gewonnen.



Gleichwohl besteht eine Koexistenz zwischen Onlineportalen und klassischen Maklern. Gerade bei großvolumigen Anbahnungen oder sehr speziellen Anforderungen an das Objekt setzen Interessenten auf persönliche Betreuung. Die Frage ist wie weit und wie schnell sich das klassische Geschäft in Richtung Online verschieben wird und wie Makler die Möglichkeiten von neutralen Portalen nutzen oder sich eigene digitale Vertriebsmöglichkeiten aufbauen. Die Bedeutung der Portale für die Generierung von Adressen ist zweifellos sehr hoch. Die Potenziale, die eine fortschreitende Digitalisierung bietet und auch die weitere Professionalisierung der Immobilienwirtschaft sind Themen, die die Teilnehmer des Gewerbeimmobilienforums diskutieren wollen.

Veröffentlicht am: 31.10.2016