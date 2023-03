04.11.2015 | 10:00 Uhr | viscom duesseldorf, Messe Duesseldorf | ,



Die ersten Display-Hersteller, Verpackungsproduzenten und Markenartikler sind bereits an den Start gegangen. Die Bewerbungsfrist für den display SUPERSTAR Award laeuft noch bis zum 11. September 2015. Wer bis dahin sein bestes POS-Display oder eine hervorragende Verpackungsloesung ins „Rennen” schickt, hat die Chance, einen der renommiertesten Branchenpreise zu gewinnen. In diesem Jahr wird der Wettbewerb des display Verlags zum 22. Mal durchgeführt, wie bisher in Kooperation mit der Messe viscom. Jedes eingereichte Exponat wird an allen drei Messetagen der viscom duesseldorf (4.-6. November 2015) auf der zentral gelegenen Ausstellungsflaeche display Superstar vorgestellt – mit dem Hinweis auf Produzent, Designer und Auftraggeber des Exponats. Die Ausstellungsflaeche ist ein Anziehungspunkt fuer die zu erwartenden ueber 13.000 Fachbesucher der viscom düsseldorf 2015.



