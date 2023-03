DiWiSH-Fachgruppe IT & Logistik

07.12.2015 | 14:00 Uhr | KIN Lebensmittel-Institut in Neumünster | Wasbeker Strasse 324, 24537 Neumünster



KIN Lebensmittel-Institut in Neumünster (em) PRAXIS - Digitale Transformation und Industrie 4.0 Teil 2



„Smart Factory“ - die Digitale Produktion

"Logistik 4.0“ - auf dem Weg zur Digitalen Supply Chain



Die sogenannte „Digitale Transformation“ wird wenn - wie geplant und gewollt - auch so durchgeführt, Produkte, Produktion, Prozesse und Märkte radikal verändern. „Intelligente“ Einheiten, gleich ob Maschine, Fahrzeug, Lagereinrichtung oder Produkt, werden miteinander kommunizieren und sich selbst und möglicherweise auch den „Partner“ organisieren. „Intelligente“ Vernetzung von Fabriken, Kunden und Lieferanten sowie Dienstleistern aller Art - auch und insbesondere - in und mit der Logistik, werden zu einer neuen, einige sagen auch revolutionären Art, von Prozessen, Handling, Abwicklung - ja des globalen Wertschöpfungslaufs kommen. Wir möchten Sie im Rahmen dieser Veranstaltung - Teil 2 unseres Beitrages zur Digitalen Transformation - Industrie 4.0 - mit der sogenannten „Smart Factory“ - also der Digitalen Produktion und mit Logistik 4.0, der Digitalen Supply Chain, bekannt machen.



Dieses Fachgruppen-Meeting will helfen aufzuklären: Es will Einsatzbeispiele, Chancen und Risiken aufzeigen, es will Möglichkeiten für die Aus– und Fortbildung für Mitarbeiter und Management an die Hand geben und damit auch die Grundlagen für zukünftige Notwendigkeiten schaffen. Denn „Wissen ist Macht und Daten sind Wissen und werden zum neuen Rohstoff“.

Programm

14.00 Uhr Eintreffen der Gäste und Registrierung

14.30 Uhr Begrüßung und Einführung





Ernst Kreppenhofer, Leiter Fachgruppe IT & Logistik, Geschäftsführer sentiero logistiq, Hamburg



Willkommen im KIN Lebensmittel Institut - die Welcome-Note des Hausherren Axel Graefe, Institutsleiter und Geschäftsführer



Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein - Innovation prägt den Weg in die Zukunft

Volker Kruse, Leiter Industriereferat, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technolgie des Landes S-H, Kiel



Netzwerk– und Cluster-Management in Schleswig-Holstein - am Beispiel Digitale Wirtschaft und Logistik-Initiative

Tim Schlotfeldt, Clustermanager DiWiSH / Roy Kühnast Projektmanager Logistik-Initiative Schleswig-Holstein

15.00 Uhr Cyber Crime - entdecken, bekämpfen, informieren - auch im Hinblick auf Industrie 4.0 / Logistik 4.0

Kriminaloberrat Alexander Hahn, Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

15.20 Uhr



Expert-Table 1 „Smart Factory“ - die Digitale Produktion

Sprecher: Axel Graefe, Institutsleiter KIN Lebensmittel Institut



Experten: Stefanie Lehmann, Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V. (BVE)

Dr.-Ing. Andreas Wolf, robomotion GmbH, Stuttgart

Arne Jensen, H. & J. Brüggen KG, Lübeck

16.20 Uhr Pause - Gedankenaustausch und Networking bei Kaffee und Erfrischungen - Betriebsrundgang KIN-Technikum

17.00 Uhr Qualifikation von Fach- und Führungskräften für Industrie 4.0 – Anforderungen und Lösungskonzepte

Prof. Dr. Winfried Krieger, Fachhochschule Flensburg, Flensburg

17.20 Uhr



Automatisierung in Produktion und Logistik - Fahrerlose Transport Systeme und mehr

Andreas Schmidt und Yaser Gamai, egemin GmbH, Bremen

17:40 Uhr Pause

18.00 Uhr



Expert-Table 2 „Logistik 4.0 - auf dem Weg zur Digitalen Supply Chain“

Sprecher: Professor Dr. Uwe Koch, Fachhochschule Lübeck, Lübeck



Experten: Dipl.-Vw. Jörg Gutschlag, Geschäftsführer Voigt-Logistik GmbH & Co KG, Neumünster

Sonja Wagner, Produktionsleitung, Tate & Lyle Food Systems G. C. Hahn & Co GmbH, Lübeck

Peter H. Schröder, Managementberatung Schröder

19.00 Uhr Zusammenfassung und Ausblick

Ernst Kreppenhofer

anschließend Get together - Gespräche und Gedankenaustausch beim Imbiss



Anmeldung

Die Veranstaltung ist kostenfrei, die Anzahl der Teilnehmer ist jedoch begrenzt. Bitte melden Sie sich unter dem folgenden Link verbindlich an: http://www.diwish.de/fachgruppen-termin/diwish-fachgruppe-it-logistik-praxis-digitale-transformation-und-industrie-40-teil-2.html.





Veröffentlicht am: 26.11.2015