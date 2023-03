DiWiSH-Fachgruppe Lean Agile: Slack Friday

Kiel (em) Slacktime bedeutet, dass jeder Mitarbeiter einen bestimmten Teil seiner Arbeitszeit ohne Vorgaben mit den Dingen verbringen kann, die ihn interessieren, solange sie im Interesse des Unternehmens sind. Der Slack Friday der DiWiSH Arbeitsgruppe Lean Agile bietet Gelegenheit, sich bei einem ausgedehnten Frühstück in lockerer Runde über Themen rund um agile Methoden, Werte und Prinzipien zu informieren und zu diskutieren.



Die Firma wobe-systems GmbH lädt als Gastgeber des ersten Slack Friday ein und sorgt für Kaffee, Getränke und Frühstück.

Nach einem Impulsvortrag zum "warm werden" mit anschließender Diskussion freuen wir uns auf eure Vorschläge für weitere Themen. Gemeinsam werden zwei Themen ausgewählt, vorgestellt und anschließend diskutiert. Für den Impulsvortrag stehen drei Themen zur Auswahl. Wenn du dich angemeldet hast, wähle bitte das Thema aus, das dich am meisten interessiert.



Mehr Infos unter www.diwish.de



23.06.2017 | 10:00 Uhr | wobe-systems GmbH in Kiel | Wittland 2-4, 24109 Kiel

Veröffentlicht am: 08.06.2017